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Tarih ve spor bir arada

Sincan Belediyesi okçuluk alanı yapım çalışmalarını tamamladı. Ata sporlarımızdan okçuluğa gönül verenler, bu alanda kendini geliştirip keyifli vakit geçirebilecek. 
Tarih ve spor bir arada

5 mahalleye 5 adet gençlik merkezi kazandıran Sincan Belediyesi spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 
Yapımı tamamlanan Selçuklu Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi önüne okçuluk alanı yapıldı, bölge gençlerin sporla dolu dolu zaman geçirmeleri için özenle dizayn edildi. Saha, okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, gelecek nesillere aktarılması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla hizmet verecek. 

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Ata Sporlarımızdan Okçuluk Sincan’da Hayat Bulacak

25 metre genişliğinde 40 metre uzunluğundaki alana hedef tahtalar yerleştirildi, çevre düzenlemesi yapıldı. Bank ve kamelyalar yerleştirildi. 5 parkurdan oluşan alan Sincanlılara hizmet için gün sayıyor.  Geleceğin okçularını yetiştirmeye aday olan saha, 1000 metrekarelik alanıyla şimdiden meraklılarının ilgi odağı olmayı başardı.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’a okçuluk alanı kazandırdıklarını ifade etti. Okçuluk sporunu gençlere tanıtmak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek istediklerini ifade eden Başkan Ercan, “Ata sporlarımızdan olan okçuluğu sevdirmek en büyük amacımız. Bu branşta yeni sporcular yetişmesini istiyoruz. Gençlerimiz okçuluk alanında hedefi tam 12’den vuracak. Emeği geçenlere teşekkür ederim, Sincanımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. 

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