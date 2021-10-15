Tarih verip duyurdular: Yeni Su-57'ler teslim edilecek

Rus devlet savunma sanayi şirketi ROSTEC, bu yılın sonuna doğru birkaç adet 5. nesil Su-57 savaş uçağının Rus ordusunun hizmetine teslim edileceğini belirtti.

ROSTEC, ABD merkezli National Interest dergisinin, Su-57 savaş uçaklarının, üretimdeki gecikmeler, fazla masraf ve diğer zorunluklar yüzünden 2027 yılına kadar hizmete girmeyeceği yönündeki iddiasına yanıt verdi.

Şirketin açıklamasında, "2027 yılına doğru 70'ten fazla uçak teslim edilecek, aralarından birkaçı bu yıl teslim edilecek" ifadesine yer verildi.

Rus 5. nesil savaş uçağının Batı'ya rahat vermediğini kaydeden ROSTEC, "Su-57 ve Su-75 Checkmate düzenli olarak fake'lerin hedefi oluyor. Gerçekle hiçbir bağlantısı olmayan asılsız bilgiler yayınlanıyor. Şimdi de, Rus ordusunun asla Su-57'ye kavuşamayacağının sebepleri analiz ediliyormuş. Oysa bu uçak artık seri üretimde ve hatta teslimi yapılıyor" diye açıkladı.