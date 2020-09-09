Tarih yeniden canlanıyor

Mamak Belediyesi, ilçenin tarihi kent dokusunu ön plana çıkararak, kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla Cumhuriyet Tarihi’nin ilk sanat durağı olan Musiki Muallim Mektebi’nde geçtiğimiz aylarda başlattığı restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor

Aslına uygun olarak restorasyon çalışmaları devam eden ve tarihi yeniden canlandıracak mekânın bakım onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizden önceki kuşak için Musiki Muallim mektebi ne kadar önemliyse, bizden sonraki kuşak için de çok önemli, kültürü sanatı solumak için. Musiki Muallim Mektebi demek, tarih demek, Ankara demek. Simgelerinden biri. Restore çalışmalarımız tamamlandığında insanlar tarihi soluyacak. Zaman içerisinde değerli varlıklarımızın kaybolmaya yüz tutacağı görülmektedir. Tarihi eserlere yapılacak her türlü olumlu müdahale, kültürümüzün korunması ve tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacaktır'' dedi.

Tarih gizli

1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle, orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla kurulan ve bir süredir Mamak Kültür Merkezi olarak belediye hizmet binası olarak kullanılan Musiki Muallim Mektebi, yapılan restorasyon çalışmaları ile birlikte hem eski adına, hem de eski işlevine kavuşuyor. Bir zamanlar müzik alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı, sahne sanatlarında eğitimlerin verildiği, ilk Türk operasının yazıldığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na, Devlet Opera ve Balesi’ne, Devlet Tiyatroları’na ve Ordu bandosuna sanatçılar ve şefler yetiştirilen mektebin geçtiğimiz aylarda “Devlet Tiyatroları” adı ile orijinal yazısı gün yüzüne çıkarılmıştı. Yaklaşık 9 ay evvel Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak protokolle Sahne Sanatları Uygulama Akademisi kapsamında yetenek keşfinin de başlatıldı. Ancak pandemi nedeniyle ara verilen merkezin aslına dönmesiyle, tarihi binanın 95 yıl önce olduğu gibi yeniden sanatın merkezi olacağını kaydeden Başkan Köse, “Musiki Muallim Mektebi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musikiye ve sanata verdiği önemin bir göstergesi. Binanın restorasyonu ile birlikte yeniden eski işlevine dönmesi için adımlarımızı attık. Burada bir tarih gizli. Burada yapacağımız çalışmalarla, Mamak'ımız kültür ve sanatın başkenti olacak” dedi.

Mamak’ta tarih ikinci baharını yaşıyor

Üç bloktan oluşan binanın A ve B bloklarında toplam 2400 metrekarelik oturum alanında çalışmalar sürerken, Muhsin Ertuğrul ve Hikmet Şimşek Tiyatro Salonlarında koltuklar yenileniyor, sahnenin bakım ve onarım çalışmaları aslına uygun bir şekilde devam ediyor. Yine ahşap zeminler, pencere ve kapı doğramaları ile sahnenin ince işçiliği devam ediyor. Devlet Konservatuarına ait olan sınıflarda da sıva, boya, badana çalışmaları sürerken, altın varak boyalar da yenileniyor. Bloklardan birinde bulunan odalardan biri kitap- kafe olarak tasarlanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Mamak İlçe Halk Kütüphanesi’nin çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlanan Musiki Muallim Mektebi, tadilat, restore çalışmaları ve peyzaj çalışmalarının ardından ikinci baharını yaşayacak.