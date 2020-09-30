Tarihe atılan imza "paraşütle atlanabilecek"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen Cumhuriyet Kulesi’nin yapımını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Altınok, “Tarihe attığımız bir imza olan Cumhuriyet Kulesi, Paris’teki Eyfel Kulesi müzesinde, ‘Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi’ ibaresiyle yerini almış uluslararası bir eserdir. Kulemiz, şehrimize maddi ve kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Kule, kısa sürede maliyetini amorti edecek bir projedir.” dedi.

Keçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı yapılacak olan Cumhuriyet Kulesi’nin otopark, perde duvar, alçı-sıva, elektrik ve mekanik tesisat imalatı, yalıtım ve dolgu çalışmalarını eşzamanlı olarak sürdürüyor. Kule inşasında kullanılmak üzere 195 metre uzunluğundaki kule vinç kurulumu ise devam ediyor.

“CUMHURİYET KULESİ SIRA DIŞI BİR ESER”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kulenin, cumhuriyetin 100’üncü yılını temsil eden sembol bir proje olduğunu anımsatarak, “Bir ilçe belediyesi kendi imkânlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor. Bu anlamda Cumhuriyet Kulesi sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Örneğin; Atakule, Vakıflar Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile rahmetli Altınsoy ve Özal döneminde yapılabilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“PARAŞÜTLE ATLANACAK”

Cumhuriyet Kulesi’nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili bilgiler de veren Altınok şunları aktardı:

“Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hâkim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekânlarıyla Ankara`nın gözbebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak. Türkiye’de bir ilk olacak diğer yenilik ise kulemizde paraşütle atlama noktasının da yer alacak olmasıdır. ”