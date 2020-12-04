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Tarihe örülen duvarlar kaldırıldı

Aydın'ın Didim İlçesindeki Rum Ortodoks kilisesi iddiaya göre eylül ayında belediye ekipleri tarafından 3 giriş kapısından 2'si örülerek kapatıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün suç duyurusunda bulunmasıyla tarihi kiliseye örülen duvarlar kaldırıldı.
Tarihe örülen duvarlar kaldırıldı

Didim'in Akbük Mahallesi'ndeki 150 yıllık Rum Ortodoks Kilisesi’nin 3 kapısından 2'si, eylül ayında, iddiaya göre alkollü restorana ruhsat verilmesi için Didim Belediyesi'nce tuğlayla örülerek kapatıldı. Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, kilisenin Milli Emlak Müdürlüğü’nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisini istedi. Yapılan tahsis işlemlerinden sonra kiliseyi inceleyen Tuncer, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Rum Ortodoks Kilisesi’nin örülen 2 kapısı, Didim Belediyesi ekipleri tarafından geçen hafta içerisinde açılarak yeniden eski haline getirildi. Duvarların kaldırılmasıyla birlikte Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, kilisede incelemede bulundu.

‘MİLET MÜZESİ'NİN ŞUBESİ OLACAK’

Tarihi tekrar canlandıracaklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Rum Ortodoks Kilisesi önemli bir yapımızdır. Geçtiğimiz günlerde kilisenin kapılarına bir tahribat yapıldığını tespit etmiştik. Bu tahribatın, kim tarafından yapıldığının belli olması için Aydın Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. Adli süreç devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde kilisenin kapılarına yapılan tahribat, Didim Belediyesi ekipleri tarafından ortadan kaldırıldı. Girişler, eski haline getirildi. Bölgenin turizme yapacağı katma değer konusunda Didim Kaymakamlığı ve STK'larla Aydın Valiliği bünyesinde bir çalışma yürütüyoruz. Bölgeyi, Didim turizmine kazandırma noktasında bazı projelerimiz var. Kısa zamanda restorasyon çalışmasıyla tamamlanacak. Burayı, Milet Müzesinin şubesi olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Henüz karar kesinleşmiş değil; ancak yapının turizme kazandırılmasını düşünüyoruz" dedi.

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