Tarihi Aşirefendi Han'ın 60 yıllık terzisi

Fatih'te Eminönü hanlar bölgesindeki tarihi Aşirefendi Han'da terzilik yapan 74 yaşındaki İzzet Alparslan, 60 yıllık mesleğinin eskisi kadar rağbet görmediğini söylüyor.

Aşirefendi Caddesi'nde bulunan ve 18. yüzyılda inşa edilen tarihi Aşirefendi Han'da ticari faaliyetler sürüyor.

Sultan Hamam Caddesi'nden bakıldığında üç, Aşirefendi Caddesi'nden bakıldığında ise iki katlı görünen hanın en alt katında, uzun yıllardır terzilik yapıyor İzzet Alparslan.

Giresun'un Bulancak ilçesinde çırak olarak başladığı terzilik hayatı, 1960'ta 14 yaşında İstanbul'a gelmesiyle süren Alparslan, Sultan Hamam'daki Derin Han'da kalfa yardımcılığı, daha sonra kalfalık yaparak 1972'de kendi iş yerini açtı.

Eminönü'nde daha çok esnaf, işçi ve banka çalışanlarına hizmet etse de müşterileri arasında sanatçı Hulusi Kentmen, gazeteci Uğur Dündar gibi ünlülerin de yer aldığı Alparslan, iğne, iplik ve makas sesi arasında geçen ömrünü yeniden dünyaya gelse aynı şekilde yaşayacağını söyledi.

İzzet Alparslan, dükkanında soruları yanıtlarken, 1970'li yıllarda senede 300-400 takım dikerken bugünlerde bu rakamın 60'a kadar düştüğünü anlattı.

Eminönü civarında geçmişte 300'e yakın terzi bulunduğunu, şimdi ise 4-5 kişi kaldıklarını kaydeden Alparslan, "Bugün 100 takım bile değil, 60 takım civarında iş yapıyoruz. Onu da ya çok zayıf bedenler ya da kilolu insanlar genelde ısmarlama yaptırıyorlar." dedi.

"Eskiden daha kaliteliydi her şey"

Birçok terzi arkadaşının mesleği bırakarak konfeksiyonda çalışmaya başladığına dikkati çeken Alparslan, şöyle devam etti:

"Eskiden daha kaliteliydi her şey. Bugün insanlar da kabalaştı biraz doğrusunu isterseniz. Eskiden herkes herkese 'Günaydın' der, selam verir, hal hatır sorardı. Aşirefendi dediğimiz yer İstanbul'un eskiden kumaş merkeziydi artık oteller bölgesi oluyor. Terzilik mesleği de geçmişten bugüne azaldı. Yok denecek kadar az, çırak yetişmiyor. Terziler okulu vardı Beyoğlu'nda, o da kapandı. Zaten bizden sonra da terzi olacağını sanmıyorum. Terzilerin yüzde 80'i de tadilatlarla idare ediyor. 3 aylık iş var elimde diyemez hiçbir terzi. 'Geçiminizi sağlayabiliyor musunuz?' derseniz; bir berber ile mukayese edersek evet. Memurla evet. Ama onun dışında ben bu işi yapayım, daire alayım, taksitini ödeyeyim, kirasını bile veremezsin. Birçok terzi arkadaşım veremez. Eskiden 60-80'li yıllarda ben daire alıp taksitini ödeyebildim. Bugün mümkün değil."

Birçok vatandaşın geçmişte olduğu gibi giyimine eski özeni gösteremediğini de söyleyen Alparslan, "Terzilik mantığına aykırı dar giyiniyor gençler. 50 yaşın üzerindekiler ise aynı şekilde devam ediyorlar. Gençlerimiz iyidir yalnız, yermek için söylemiyorum. Hangi model isterlerse yapıyorum." diye konuştu.

Terzi İzzet Alparslan, "Müşterilerin yüzde yüzü beğenecek." diye bir durumun olmadığını belirterek, "Yeniden dünyaya gelsem mesleğimden memnunum. 1972'den bu yana idare ettik vaziyeti. Müşteri beğenirse yeniden gelir. Uzun süre işini sürdürebildiyse bir meslek sahibi mutlaka onun bir özelliği vardır. Gençlerimiz bilgili yetişiyor. Biz dükkana telefon aldık, 16 yılda gelmişti. Şimdi gençler ceplerinde telefonla dünyayı idare ediyorlar. Onlar bilgililer. Biz gençlere güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.