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Tarihi çeşmeler restore edilecek

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Hacettepe Mahallesi’nde bulunan tarihi çeşmelerin önümüzdeki yıla aslına uygun şekilde restore edileceğini söyledi. 
Tarihi çeşmeler restore edilecek

Daha önce gazetemizin ‘Suya Hasret’ manşetiyle gündeme getirdiği 135 yıllık ecdat mirası Ulucanlar Cezaevi önünde bulunan tarihi çeşme restorasyona hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Hacettepe Mahallesi’nde bulunan yıllardır bakımsız durumdaki kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Öksüzce Çeşmesi ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi’nin önümüzdeki yıla aslına uygun restore edileceğini açıkladı. 

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GÜNDEME GETİRMİŞTİK
‘Tarihi Çeşme Suya Hasret’ manşetiyle duyurduğumuz haberimizde Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde bulunan 135 yıllık tarihi çeşmenin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştuk.  1885 yılında Paşa Ağa Zade Hacı İbrahim Efendi’nin kardeşi namıma inşa ettirilmiş çeşmenin etrafı betonla kaplanmış ve otla kaplanmış şekilde görülürken künyesinin de neredeyse okunmaz halde olduğunu ve vatandaşların Altındağ Belediyesi’nden restore talebinde bulunduğuna yer vermiştik. 

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ÇEŞMELERE ASLINA UYGUN RESTORE
Başkan Asım Balcı Hacettepe Mahallesi’nin eski bir mahalle olduğuna dikkat çekerek bölgede bulunan tarihi çeşmelerin aslına uygun restore edileceğini söyledi. Balcı, mahallede bulunan 1784 yılında inşa edilmiş 236 yıllık Öksüzce Çeşmesi ile 1885 yılında inşa edilen 135 yıllık Hapishane Çeşmesi’nin tescilli yapılar olduğunu belirterek restore çalışmalarının önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak şekilde yapılacağını belirtti. 

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ÇEŞME ECDAT KÜLTÜRÜ
Osmanlı Devleti’nde çeşme çok önemli bir yer kaplamaktadır. Su Osmanlılarda yalnızca bir temel ihtiyaç değil maddi manevi temizlik sembolüdür. Suya rahmet ve azizlik sıfatları verilmiştir. Canlılara su vermek en büyük hizmet ve hayır kabul edilmiştir. Suyun bir çeşmeden daimi akışı ile hayır işleminin sürekli olacağı inancı şehirlerin köylerin her köşesine bir çeşme hayratı yapılmasına vesile olmuştur. Osmanlı Devleti’nde hüküm süren hemen hemen her sultan, sadrazam, üst düzey yönetici ve hayırseverler sosyal yaşamın içerisinde ve mimaride önemli değerlere sahip çeşmeler yaptırmıştır.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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