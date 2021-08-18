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Tarihi Çeşmeye Karton Kitabe

Ankara Kalesi’ndeki 500 yıllık Ramazan Şemseddin Cami’nin tarihi çeşmesine, iki çiviyle asılan kartondan kitabe büyük tepki topluyor. Duruma tepki gösteren ziyaretçiler, kitabenin aslına uygun olarak yenilenmesini istiyor
Tarihi Çeşmeye Karton Kitabe

Ankara Kalesi’ndeki yaklaşık 500 yıllık Ramazan Şemseddin Cami’nin tarihi çeşmesine, kim tarafından asıldığı bilinmeyen kartondan kitabe tepki topluyor. İki çivi tarafından tutturulan karton kitabenin ivedilikle kaldırılarak, çeşmenin orta bölümüne aslına uygun bir kitabenin yapılması vatandaşlarca talep ediliyor. Şahit oldukları durum karşısında çok üzüldüklerini belirten ziyaretçiler, kitabenin onarımı konusunda gazetemiz aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Altındağ Belediyesi’ne çağrıda bulunuyor. 17’nci yy’da yapıldığı bilinen çeşmenin karton kitabesi, Ankara Kalesi’ne gelen yabancı turistlerin dikkatini de çekiyor.  

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TURİSTLER KARTONA GÜLÜYOR!

Gazetemize konuşan yerli bir turist, “Gördüğüm karşısında büyük şaşkınlığa uğradım. Tarihi çeşmenin kitabesi nasıl kartondan yapılabilir? Muhtemelen buradaki esnaf ya da bölge halkı yapmış olmalı; ancak bu bahane değil. Bu burada kaldıkça buraya gelen turist buna güler. Böyle durumlar tarihi yapılara karşı hassasiyetimize zarar veriyor. Hiçbir yetkilinin bundan haberi olmaz mı? Altındağ Belediyesi’nin tarihi çeşmeleri restore ettiğini duymuştum, keşke ilk buradan başlasalardı. Kalekapısı’ndaki bu çeşmenin önünden günde binlerce insan geçiyor ve bunu görüyor. Bir vatandaş olarak üzüldüm” dedi.   

RAMAZAN ŞEMSEDDİN CAMİ VE ÇEŞMESİ

Osmanlı döneminde inşa edilen Ramazan Şemseddin Cami ve Çeşmesi’nin 17. yy’da yapıldığı biliniyor. Ankara Kalesi’ndeki Kalekapısı Sokak’ta yer alan cami ve çeşme kesme Ankara taşından yapılmış. Çeşmenin iki yanında basit sütunceler bulunuyor. Kitabesi sökülmüş ve kaybolmuş durumda. Yıllardır yeni bir kitabe yapılmamış. Cami, çok bakımsız durumda iken restorasyon ve genel bakım yapılarak şu an kullanılır duruma getirilmiş. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA- 

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