Tarımı geliştirmek ve çiftçiye örnek olmak amacıyla 1898'de yapımı tamamlanan ve daha sonra Milli Mücadeleye katılanlara ev sahipliği yapan tarihi Çoban Mektebi, restore edilerek Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülecek.

Tarımı geliştirmek ve çiftçiye örnek olmak amacıyla 1898'de yapımı tamamlanan ve daha sonra Milli Mücadeleye katılanlara ev sahipliği yapan tarihi Çoban Mektebi, restore edilerek Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürülecek.Osmanlı Devleti'nin son döneminde Keçiören sınırları içerisinde modern tarım yöntemlerinin çiftçiye daha ucuz ve etkili bir şekilde öğretilmesini sağlamak için "Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi" kuruldu.

Ziraat Mektebi, Numune Tarlası ve Çoban Mektebi için 1892'de satın alınan arazi daha sonraki yıllarda genişletildi.

Ankara Valisi Memduh Paşa'nın katıldığı bir törenle 1895'te temeli atılan Çoban Mektebi, 1898'de tamamlanarak hizmete girdi.Ziraat Mektebi, Kurtuluş Savaşı döneminde ordunun karargahı haline getirilirken, Çoban Mektebi de bu dönemde Milli Mücadeleye katılanların ikametgahı oldu.Milli Mücadele için eşiyle Ankara'ya gelen Halide Edip Adıvar da kendilerine tahsis edilen oda ile binayı ve çevresinin görünümünü hatıralarında anlattı.Çoban Mektebi, Cumhuriyet döneminde çevresine ek binalar yaptırılarak yine ziraat okulu olarak hizmet verdi.Bir dönem emniyet teşkilatınca da kullanılan mektebin çevresindeki binalar zamanla yıkıldı. Çoban Mektebi, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla 2009'da "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillendi.29 mart 2019'da çıkan yangın, binada hasara neden oldu. Yapıyı, restore etmek üzere devralan Keçiören Belediyesi, restorasyon için çalışmalara başladı.Projenin bir yılda tamamlanması planlanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AA muhabirine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde, Milli Mücadele sürecini bir süre Ziraat Mektebi'nden yönettiğini, ordunun ve heyetin bir bölümünün de Çoban Mektebini karargah olarak kullandığını söyledi.Binanın ve çevresinin şahit olduğu tarihin, özellikle gençler tarafından bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Altınok, Atatürk'ün 1922'de Nevruz Bayramı'nı burada kutladığını, bu nedenle çiçek bahçesi ve nevruz meydanı da yapılacağı bilgisini paylaştı.Çoban Mektebi'nin tarihi binasının mülkiyetini, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden devraldıklarını belirten Altınok, yapılacak çevre düzenlemesiyle bir yıl içinde projeyi tamamlamayı ve 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü ya da Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında açılışını yapmayı planladıklarını bildirdi."37 bin metrekarelik bir tarih, kültür hattı ilave edilecek"Restorasyon ihalesini yakında yapacaklarını aktaran Altınok, "Toplam restorasyon ve buranın çevre düzenlemesiyle beraber 10 milyon liralık bir maliyet gözüküyor. Atatürk Botanik Bahçemize burayı ilave ediyoruz. 37 bin metrekarelik de bir yeşil alan daha doğrusu bir gül ve çiçek vadisi yapıyoruz burada. Keçiören sular ve güller kentidir. Dolayısıyla bu güzelliğin yanına 37 bin metrekarelik bir tarih, kültür hattı daha ilave etmiş oluyoruz." dedi.Altınok, müzede Milli Mücadele döneminde kullanılmış malzemelerin de yer alacağını dile getirerek, şunları kaydetti:"O dönemi yaşatacak, bize bu vatan ne şartlarda bırakıldı, bu ülke ne şartlarda bırakıldı, kahramanlarımız ne gibi bir mücadele verdiler çocuklarımıza nesillerimize tarihimize bunu anlatmış olacağız. Buranın tarihimizde, Milli Mücadelemizde ciddi bir anısı, hatırası ve ev sahipliği var. İnşallah onu burada yaşatacağız."