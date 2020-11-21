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Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı, taleplere yetişemiyor

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, makine ve yedek parça üretimi yapan Muammer Tural, 10 yıl önce başladığı kılıç imalatını sürdürürken, televizyonlardaki tarihi dizilerin kılıçlara olan talebi artırdığını söyledi.
Tarihi diziler Osmanlı kılıçlarına ilgiyi arttırdı, taleplere yetişemiyor

Burhaniye’de yeni Sanayi Sitesi'nde makine ve makine yedek parçası üretimi yapan Muammer Tural, yaklaşık 10 yıl önce başladığı Osmanlı kılıcı yapımında büyük mesafe katederken, son zamanlarda tarihi dizilerin artmasının kılıçlara olan ilgiyi artırdığını söyledi. İsteğe göre 24 ayar altın kaplama kılıçlar da yapan Muammer Tural, kılıçların üzerine besmele, ayet ve isteyen kişinin adını yazıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için de hazırladığı atlın kaplama kılıcı kendi elleriyle teslim etmek istediğini anlatan Tural, kılıç yapımında iddialı olduğunu söyledi. Siparişlere yetişmekte zorlandığını belirten Tural, şöyle konuştu:

“Son zamanlarda eski dizilerin televizyonlarda çoğalmasıyla kılıçlara ve eski savaş aletlerine ilgi bayağı arttı. Allah’a şükür siparişler de arttı. Yetiştiremiyoruz. Bir sene önce Cumhurbaşkanımıza altın kaplama kılıç hediye etmiştim. O da vesile oldu. Kılıçlara talep arttı. Yaklaşık 10 yıldır teber ve kılıç gibi değişik tarihi objeleri yapıyorum. Biz kendi kültürümüzün farkında değiliz. İnsanlar hayali kahramanlar oluşturuyorlar. İşte ‘Superman’, ‘Batman’ gibi. Bizim kendi ecdadımızda çok sayıda kahramanlar var. Ama kıymetini bilmiyoruz. Kullandıkları savaş aletlerini bilmiyoruz. Bir nebze benim de faydam olursa ne mutlu. Çarşıda pazarda tenekeden Japon kılıçları satılıyor. Onun daha iyisini daha güzelini yapıyoruz. Zaten, Osmanlı kılıçları kaliteli olmasaydı, 3 kıtada hüküm sürümezdik. Bunlar savaş aletlerinin kalitesinden ve onu kullanın kişinin yeteneklerinden kaynaklanıyor. Ben biraz daha farklı yapıyorum. Üzerine gravür oyma, ayetler ve dualar yazıyorum. Bire bir orijinalini yapıyorum. İsteğe göre, kimisine 24 ayar altın kaplama yapıyorum. Burası zeytin diyarı olduğu için saplarını zeytin ağacından yapıyorum. Zeytin çok mübarek bir ağaç. Çok güzel dalları var. Damarları var. Sapları ondan yapıyorum.  Daha çok albenisi oluyor. Güzel bir kılıç da Hulusi Akar paşamıza yaptım. Kendisini takdir ediyorum. Beğeniyorum. İnşallah, en kısa zamanda kendisine elden teslim etmek istiyorum”

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