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Tarihi Ermeni mezarlığında defineci talanı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 600 yıllık geçmişi bulunan Ermeni mezarlığı defineciler tarafından talan edildi. Kazılarda mezarlardan bazılarının açılması sonucu insan kemikleri ortaya çıktı.
Tarihi Ermeni mezarlığında defineci talanı

İlçede Yenikent Zir Vadisi’nde geçmişte 1960'lı yıllara kadar Ermenilerin yaşadığı bölgedeki tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Çevresinde Helenistik döneme ait kireç taşı ve mermerlerde yapılma sütunlar bulunan mezarlıkta yapılan kazılar sonucu bazı mezarlar açılırken, insan kemikleri ortaya çıktı. Tarihçi Erdinç Akgül, bölgede fotoğraf çekerken durumu fark ederek polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapıldı ve kemiklerden numune alındı. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açık mezarlar kapatıldı.

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'KAFATASLARI, KEMİKLER ORTADAYDI'

Tarihçi Erdinç Akgül, bölgenin 2'nci derece sit alanı olduğunu söyledi. Akgül, Stanoz Ermeni Mezarlığının 600 yıllık geçmişi olduğunu, tarihi mezar taşlarını fotoğraflamaya geldiğinde kazılmış mezarlarla karşılaştığını anlatarak, "Bunlar koleksiyon seviyesinde yani müzeye alınması, korunması gereken mezar taşları. Geldiğim gün 2 tane mezarın açık olduğunu ve insan kemiklerinin dışarıda olduğunu fark ettim. Definecilerin çukurları insan kemiklerinin seviyesinin 1,5 metre daha altına kadar indirip alttaki Helenistik kalıntılara kadar indiklerini fark ettim. Bütün kafatasları, dişler, kemikler ortadaydı. Maalesef defineciler tarafından tarihimizin nasıl tahrip edildiğini canlı şekilde gördüğümüz bir açık hava müzesi haline dönüştü burası. Definecilerin tarihimize çok büyük zararı var. Bu durumdan rahatsız oldum. İnsani görevimi yapmak istedim" diye konuştu.

'BURASI AÇIK HAVA MÜZESİ'

Akgül, savcılık kararıyla insan kemiği olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındığını belirterek, "Bizim tarihimiz için üzücü. Kim olursa olsun bir insan cenazesinden bahsediyoruz. Bu şekilde tahrip edilmemesi gerekiyordu. Burası çok ciddi bir açık hava müzesi. Yetkililerden ricamız buranın hızlı bir şekilde koruma altına alınmasıdır" dedi

Kaynak: Haber Kaynağı
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