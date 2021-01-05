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Tarihi eser kaçakçılarının evinden cephanelik çıktı: Gözaltındaki bir kişide FETÖ şüphesi

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda el bombası, roketatar mühimmatı, dinamit, fünye, tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Tarihi eser kaçakçılarının evinden cephanelik çıktı: Gözaltındaki bir kişide FETÖ şüphesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde oturan H.A.'nın evinde uzun namlulu silah ve tarihi eser bulundurduğu ile N.U. ve B.Ş.'nin kaçak kazı yapacakları ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Tömsü Yaylası mevkiine düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler, H.A.'nın kullandığı 3 ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 14 savunma tipi el bombası, taarruz tipi el bombası, 6 dinamit lokumu, 68 fünye, anti personel mayın, roketatar eğitim mühimmatı, M262 tüfek bombası, 8 saniyeli fitil, 7,62 milimetre Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 toplu tabanca, 7.65 milimetre tabanca, aralarında tarihi eser niteliğinde olanların da bulunduğu 21 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, silah dürbünü, 12 av tüfeği namlusu, 7 av tüfeği dipçiği, toplu tabanca gövdesi, dedektör, 7,62 mm. 257 mühimmat, 9 milimetre 265 tabanca mühimmatı, 55 plastik toplu tabanca mermisi, 46 toplu tabanca mermisi, 7,62 milimetre 20 mavzer mühimmatı, 38 av tüfeği fişeği, 69 av kapsülü, 145 plastik toplu tabanca mermisi, 7 adet 1 ABD Doları, Zaman Gazetesi'nin 36 nüshası, 125 tarihi eser nitelikli taş obje, tarihi eser niteliği taşıyan heykel, 189 tarihi eser niteliği taşıyan madeni sikke, 22 tarihi eser niteliği taşıyan kağıt para, 10 tarihi eser niteliği taşıyan bakır/gümüş tepsi, 24 tarihi eser niteliği taşıyan küp, 5 dağ keçisi boynuzu, 5 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA; BİRİNDE FETÖ ŞÜPHESİ

Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A'nın evinde dağ keçisi boynuzu bulunması nedeniyle '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan 83 bin 310 TL, ruhsatsız av tüfeği bulunması nedeniyle 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 18 bin 186 TL olmak üzere toplam 101 bin 496 TL idari para cezası uygulanmak üzere mülki makama gönderildi.

Ele geçirilen el bombası ve patlayıcıların İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) gerekli numuneler alındıktan sonra imha edileceği kaydedildi.

Evinde biri F. serisi 7 adet 1 ABD doları ile Zaman Gazetesi'nin 36 nüshasının ele geçirilen H.A. hakkında ayrıca FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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