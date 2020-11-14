  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Tarihi eser ticaretinde anlaşamayınca, kaçırıp, alıkoydular

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tarihi eser ticaretinde yaşanan anlaşmazlık sonucı kaçırılarak alıkoyulan bir kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı. Gözaltına alınan 12 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tarihi eser ticaretinde anlaşamayınca, kaçırıp, alıkoydular

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Çayırlı Camisi önünde bir kişinin zorla araca bindirildiği yönünde ihbar aldı. Yapılan araştırmalar sonunda S.Y.'nin bir araca zorla bindirerek, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki barakaya götürülüp, alıkoyulduğu tespit edildi.

Barakaya baskın düzenleyen polis, S.Y.'yi kurtarıldı. Olaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçırma ve alıkoymanın tarihi eser ticaretinde yaşanan anlaşmazlık üzerine yaşandığı ortaya çıktı. Barakada yapılan aramada ise çok sayıda tarihi eser niteliğindeki vazo ve sikke ile silah ele geçirildi.

12 şüpheli ifadelerinin ardından dün Korkuteli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü13 Kasım 2020 Cuma 17:50
  • Kahramanmaraş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi12 Kasım 2020 Perşembe 22:01
  • KKTC'de uyuşturucu tacirlerine Pençe Operasyonu!12 Kasım 2020 Perşembe 19:52
  • Tavuk çiftliğinde 115 kök skunk maddesi ele geçirildi12 Kasım 2020 Perşembe 19:48
  • Sağlıkçı astsubay evinde, bir kadınla ölü bulundu12 Kasım 2020 Perşembe 18:20
  • Afyonkarahisar'da 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi12 Kasım 2020 Perşembe 18:19
  • Organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama12 Kasım 2020 Perşembe 14:24
  • Kaçak midye avcıları yakalandı12 Kasım 2020 Perşembe 14:21
  • Elinde otomatik tüfekle karakola gidip, cinayet işlediğini söyledi12 Kasım 2020 Perşembe 14:18
  • Jandarmadan kaçan uyuşturucu tacirleri, kovalamacayla yakalandı12 Kasım 2020 Perşembe 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti