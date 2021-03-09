Tarihi eseri jandarmaya 250 bin dolara satmak isterken yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde H.M., üzerinde çeşitli figürlerin ve istavroz işaretinin olduğu Bizans dönemine ait sütun altlığını, alıcı kılığına giren jandarma ekiplerine 250 bin dolara satmak isterken yakalandı.