Keçiören’de restorasyonu süren Çoban Mektebi’nin tarihi göz dolduruyor. Tarımı geliştirmek ve çiftçiye örnek olması için 1898’de yapılan mektep, Milli Mücadele döneminde karargah olarak kullanılıyor.

Atatürk’ün nevruz kutladığı, Halide Edip Adıvar’ın dahi konakladığı ve yazılarında anlattığı mektep, bir dönem emniyet teşkilatı tarafından da kullanılıyor.

Keçiören’de Milli Mücadele Müzesi’ne dönüştürülecek olan Çoban Mektebi restorasyonu tüm hızıyla sürüyor. Mektep Osmanlı’nın son döneminde 1898 yılında, tarımı geliştirmek ve çiftçiye örnek olması amacıyla yapılıyor. Mektep, aynı zamanda milli mücadele kahramanlarına ev sahipliği yapmasıyla ve karargah oalrak kullanılmasıyla biliniyor. Halid Edip Adıvar’dan Atatürk’e kadar pek çok kişinin ziyaret ettiği mektep, bir dönem emniyet teşkilatı tarafından da kullanılıyor.

MODERN TARIM YÖNTEMLERİ ÖĞRETİLİYORDU

Osmanlı Devleti'nin son döneminde Keçiören sınırları içerisinde modern tarım yöntemlerinin çiftçiye daha ucuz ve etkili bir şekilde öğretilmesini sağlamak için "Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi" kuruldu.Ziraat Mektebi, Numune Tarlası ve Çoban Mektebi için 1892'de satın alınan arazi daha sonraki yıllarda genişletildi. Ankara Valisi Memduh Paşa'nın katıldığı bir törenle 1895'te temeli atılan Çoban Mektebi, 1898'de tamamlanarak hizmete girdi.

HALİDE EDİP ADIVAR DA KALDI

Ziraat Mektebi, Kurtuluş Savaşı döneminde ordunun karargahı haline getirilirken, Çoban Mektebi de bu dönemde Milli Mücadeleye katılanların ikametgahı oldu. Milli Mücadele için eşiyle Ankara'ya gelen Halide Edip Adıvar da kendilerine tahsis edilen oda ile binayı ve çevresinin görünümünü hatıralarında anlattı.

EMNİYET TEŞKİLATI DA KULLANDI

Çoban Mektebi, Cumhuriyet döneminde çevresine ek binalar yaptırılarak yine ziraat okulu olarak hizmet verdi. Bir dönem emniyet teşkilatınca da kullanılan mektebin çevresindeki binalar zamanla yıkıldı. Çoban Mektebi, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla 2009'da "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillendi.

2 YIL ÖNCE YANDI

29 mart 2019'da çıkan yangın, binada hasara neden oldu. Yapıyı, restore etmek üzere devralan Keçiören Belediyesi, restorasyon için çalışmalara başladı.

KARARGAH OLARAK DA KULLANILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde, Milli Mücadele sürecini bir süre Ziraat Mektebi'nden yönettiğini, ordunun ve heyetin bir bölümünün de Çoban Mektebini karargah olarak kullandı. Binanın ve çevresinin şahit olduğu tarihin, özellikle gençler tarafından bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk'ün 1922'de Nevruz Bayramı'nı burada kutladığını, bu nedenle çiçek bahçesi ve nevruz meydanı da yapılacağı bilgisini paylaştı.

TARİH HAYAT BULACAK

Tarihi yapının restorasyonunun ivedilikle tamamlanacağını ve önümüzdeki günlerdfe hizmete açılacağını kaydeden Altınok, “Tarihi Çoban Mektebimiz etrafındaki 37 bin metrekarelik yeşil alanla birlikte Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi olarak çok yakında Keçiören’de hayata geçiyor. Tarih Keçiören’de hayat buluyor” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA