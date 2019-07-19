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Tarihi hamam için restorasyon isteği

Tarihi hamam için restorasyon isteği
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor.
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