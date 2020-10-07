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Tarihi han internetten satışa çıkarıldı

Tokat'ta, Sultan 1'inci Mahmut döneminde 1752 yılında yaptırılan Paşa Han, sahibi Hamdullah Suphi Efeli (40) tarafından internetten 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı.
Tarihi han internetten satışa çıkarıldı

Kentte Mehmet Paşa tarafından 1752'de yaptırılan Paşa Han, Hamdullah Suphi Efeli'nin dedesi Seyit Ahmet ile babası Ali Efeli Zararlızade tarafından 50 yıl önce satın alındı. Han zamanla bakımsızlıktan yıprandı. Sahibi Hamdullah Suphi Efeli, Tokat Kültür Turizm İl Müdürlüğü ile restorasyonu için proje hazırladı. Ancak maddi yetersizlik nedeni ile hanı restore ettiremeyen Hamdullah Suphi Efeli, satmaya karar verdi. Efeli, hanı internetten 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

Paşa Hanı'nın 1752 yılında yapıldığı söyleyen Hamdullah Suphi Efeli, "1'inci Mahmut döneminde burası otel olarak kullanılmış. Eskiden insanların konakladığı yer olarak kullanılmış. Burası İpek Yolu üzerindedir. Bütün tarihi hanlar, hamamlar buradadır. O dönemde de han olarak kullanılmış. Bize ise atadan ve babadan kaldı. Burayı satma sebebimiz, yeterli imkanlarımız olmadığı için satmaya ya da kiralamaya karar verdik. Çünkü onarım maliyetleri yüksek. Fiyatı ise 6 milyon 500 bin lira olarak düşünüyoruz. Şu anda arayan ve ilgilenenler var" dedi.

'FİYATINI DUYUNCA ŞOK OLDUM'

Hanın satıldığını yeni öğrendiğini söyleyen Yasin Kars, "6,5 milyon liraya satılıyormuş. Duyunca şaşırdım. Burası iyi birinin eline geçerse değerlenebilir. Çay bahçesi, otel olabilir. İnşallah değerlenir, mahallemizde güzel bir görünüme kazanır" dedi.

Mahallede yaşayan Burak Korkmaz ise, "Fiyatını duyunca şok oldum. 6,5 milyon gibi bir fiyat söyleniyor. Sadece bir vatandaş almasın, devletimiz alırsa daha iyi olur" diye konuştu. 

Kesme taştan yapılmış, dikdörtgen planlı bir yapıda yuvarlak kemerli girişe sahip hanın girişinde, kabartma şeklinde, zincirle selvi ağacına bağlanmış iki kaplan figürü yer alıyor.

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