  • BIST 1.394
  • Altın 441,427
  • Dolar 7,9358
  • Euro 9,3379
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -1 °C
»

Tarihi mekânlarda şiir okudular

Çankırı Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında renkli bir etkinlik düzenledi. Çocuk Meclisi üyeleri, Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nde Çankırı’nın tarihi mekânlarında şiirler okudu. 
Tarihi mekânlarda şiir okudular

Coronavirüs salgını gölgesinde geçen etkinlikler sebebi ile Çankırı Belediyesi, çocuklar ile renkli bir çalışmaya imza attı. 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nde farkındalık oluşturmak amacı ile yapılan etkinlik kapsamında; Belediye Çocuk Meclisi üyeleri Çankırı’nın tarihi mekânlarında okudukları şiirler ile dinleyenleri mest etti. Çankırı Kalesi, Çivitçioğlu Medresesi ve Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi gibi tarihi mekânlarda şiir okuyan çocuklar, “Çocukluk, Dünya Çocukları, Ben de Bir Çocuğum, Dünyayı Bize Verseler, Dünya Çocuk Günü” şiirlerinin dizeleri ile seslendi. Çankırı Kalesi’nde bulunan Cam Seyir Teras’a çıkan Çocuk Meclisi Üyeleri, çocuklar ile ilgili açtıkları pankartlarla da dikkat çekti. 

2-135.jpg

Tüm çocukların Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Türklerde âşıklık ve halk ozanlığı önemli bir gelenektir. Bizler dertlerimizi, sevinçlerimizi, sıkıntılarımızı, isteklerimizi, beklentilerimizi mısralara dökmeye alışkın bir milletiz. Bu açıdan çocuklarımızın da içsel dünyalarını, gelecek beklentilerini şiirlere aktarmalarını önemli buluyorum. Şiir okumayı ise ayrı bir ses ve söz birliği gerektirdiğinden, çocuklarımızı edebi yönden geliştirecek, ifade güçlerini arttıracak bir yöntem olarak görüyorum. Çocuklarımızı ve çocukluğunu özleyen tüm büyüklerimizi bugün çocuk şiirleri okuyarak şiirin renkli dünyasına davet ediyorum.” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi mekânlarda şiir okudular26 Mart 2021 Cuma 00:20
  • İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması sonuçlandı26 Mart 2021 Cuma 00:18
  • Miniklere C vitaminin önemi anlatıldı25 Mart 2021 Perşembe 04:50
  • Peşaver Şehitlik Anıtı Keçiören'de açıldı25 Mart 2021 Perşembe 04:13
  • Altındağ'da kar, yollara engel olamadı25 Mart 2021 Perşembe 03:12
  • Ücretsiz stüdyo hizmeti yeniden başlıyor25 Mart 2021 Perşembe 02:13
  • Başkan Yaşar, öğretmenler ile bir araya geldi25 Mart 2021 Perşembe 01:20
  • Başkan Ertuğrul Çetin’den 111 Yaşındaki Asırlık Çınar Fatma Anayurt’a Anlamlı Ziyareti25 Mart 2021 Perşembe 00:19
  • Mamak’ta kar timi teyakkuzda 25 Mart 2021 Perşembe 00:17
  • Keçiören'de gece gündüz temizlik25 Mart 2021 Perşembe 00:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti