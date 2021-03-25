Tarihi mekânlarda şiir okudular

Çankırı Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında renkli bir etkinlik düzenledi. Çocuk Meclisi üyeleri, Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nde Çankırı’nın tarihi mekânlarında şiirler okudu.

Coronavirüs salgını gölgesinde geçen etkinlikler sebebi ile Çankırı Belediyesi, çocuklar ile renkli bir çalışmaya imza attı. 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nde farkındalık oluşturmak amacı ile yapılan etkinlik kapsamında; Belediye Çocuk Meclisi üyeleri Çankırı’nın tarihi mekânlarında okudukları şiirler ile dinleyenleri mest etti. Çankırı Kalesi, Çivitçioğlu Medresesi ve Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi gibi tarihi mekânlarda şiir okuyan çocuklar, “Çocukluk, Dünya Çocukları, Ben de Bir Çocuğum, Dünyayı Bize Verseler, Dünya Çocuk Günü” şiirlerinin dizeleri ile seslendi. Çankırı Kalesi’nde bulunan Cam Seyir Teras’a çıkan Çocuk Meclisi Üyeleri, çocuklar ile ilgili açtıkları pankartlarla da dikkat çekti.

Tüm çocukların Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Türklerde âşıklık ve halk ozanlığı önemli bir gelenektir. Bizler dertlerimizi, sevinçlerimizi, sıkıntılarımızı, isteklerimizi, beklentilerimizi mısralara dökmeye alışkın bir milletiz. Bu açıdan çocuklarımızın da içsel dünyalarını, gelecek beklentilerini şiirlere aktarmalarını önemli buluyorum. Şiir okumayı ise ayrı bir ses ve söz birliği gerektirdiğinden, çocuklarımızı edebi yönden geliştirecek, ifade güçlerini arttıracak bir yöntem olarak görüyorum. Çocuklarımızı ve çocukluğunu özleyen tüm büyüklerimizi bugün çocuk şiirleri okuyarak şiirin renkli dünyasına davet ediyorum.” dedi.