Tarihi müze, hava kararınca ışıl ışıl

İçerisinde Türk tarihine damga vurmuş devlet adamları, komutanlar, tarihçiler ve edebiyatçıların heykellerinin yer aldığı Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi aydınlatmasıyla gece daha dikkat çekici bir görünüme bürünüyor.

60 bin metrekare üzerine yapılan müzede Ergenekon’dan Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’ten günümüze tarihteki dönüm noktaları heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunuluyor. Platformda aslına uygun olarak yapılan gerçeğini aratmayan dev heykeller gece canlanacak hissi uyandırıyor.

Müzeyi gece görenler, dev heykelleri ışıklar altında 2006 yılı ABD yapımı Müzede Bir Gece Film serisindeki sahnelerine benzetiyor.

MÜZEDE NELER VAR?

Bağlıca Mahallesi'nde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Türk Tarih Müzesi ve Parkı Türk tarihindeki dönüm noktalarını gelecek nesillere aktarmada önemli rol oynayacak. Tarihçilerin görüş, öneri ve eleştirileri ışığında planlanan müze, her yaşta her düzeyde eğitim gören vatandaşlara kaynaklık edecek. 7 bin metre karelik kapalı müze alanında 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet veriyor. Açık alanda ise Göktürk 1453 Fetih 17 Büyük Türk Devletleri, Büyük Türk Düşünürleri, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı alanları bulunuyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk dünyasında başka örneği bulunmayan projeyi Etimesgut'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Burası öyle ‘yaptık oldu’ projesi değil. Tüm detaylarla yakından ilgilendim. Şanlı Türk tarihimizi tüm yönleriyle yansıtmanın gayreti içindeyiz. Açık alandaki heykel, anıt rölyefler kadar kapalı alanımızdaki Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatıldığı alanımız da çok önemlidir. Türk Tarih Müzesi ve Parkımız hizmete açıldığında Ankara'ya gelenler burayı görmeden dönmeyecekler" dedi.