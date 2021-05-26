Tarihi saat kulesi bakıma alındı

Çankırı Belediyesi, Abdülhamid Han’ın yadigârı tarihi Saat Kulesi (Çan Saati)’nde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma programına alınan Saat Kulesi (Çan Saati), yenileme çalışmalarının ardından eski günlerdeki gibi zamanı gösterecek.

Çankırı’da 1948 yılında dönemin Belediye Başkanı Halim Bayram tarafından Dikiciler Arastası’ndan Alibey Mahallesi’nin şehre hâkim bölgesine taşınan Saat Kulesi (Çan Saati), Anıtlar Yüksek Kurulunun onaylamasının ardından Çankırı Belediyesince aslına uygun olarak restore edilmeye başladı. 1993 yılından beri atıl bir durumda kaderine terk edilen Saat Kulesi (Çan Saati), dış cephesi, korozyona uğramış demir aksamları, kule içerisindeki ahşap merdivenleri yenilenerek işlevsel hale getirilecek. Halk arasında Çan Saati olarak da adlandırılan Saat Kulesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Saati İsviçre’de yapılarak 1860 veya 1866 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından İnebolu yolu üzerinden Çankırı’ya gönderilmiş ve o günden beri de şehrimizin önemli sembollerinden birisi olmuştur. Bir platform üzerine kurulan Saat Kulemiz, 15 metre yüksekliktedir. Kare planlı ve dikdörtgen gövdeli, üzeri kurşun örtülü kubbeye sahip olan yapımıza demir kapıdan girilmekte ve içten ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır. Her dört yüzünde de Arap rakamları ile yuvarlak saat kadranı vardır. Kulenin son onarımı elimizdeki bilgilere göre 1993 yılında yapılmıştır. Çankırı Belediyesi olarak ata yadigârımıza sahip çıkmak ve Çankırı’yı zamanı durmuş bir şehir algısından kurtarmak istiyoruz. Şehrimizde zaman, hep ileriye, hep yeniye ve hep güzele aksın. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.