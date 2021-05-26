  • BIST 1.427
  • Altın 515,688
  • Dolar 8,4498
  • Euro 10,3093
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Tarihi saat kulesi bakıma alındı

Çankırı Belediyesi, Abdülhamid Han’ın yadigârı tarihi Saat Kulesi (Çan Saati)’nde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. 
Tarihi saat kulesi bakıma alındı

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma programına alınan Saat Kulesi (Çan Saati), yenileme çalışmalarının ardından eski günlerdeki gibi zamanı gösterecek. 

bf322536-68cb-4fe1-85e7-db9f6849bcdd.jpgÇankırı’da 1948 yılında dönemin Belediye Başkanı Halim Bayram tarafından Dikiciler Arastası’ndan Alibey Mahallesi’nin şehre hâkim bölgesine taşınan Saat Kulesi (Çan Saati), Anıtlar Yüksek Kurulunun onaylamasının ardından Çankırı Belediyesince aslına uygun olarak restore edilmeye başladı. 1993 yılından beri atıl bir durumda kaderine terk edilen Saat Kulesi (Çan Saati), dış cephesi, korozyona uğramış demir aksamları, kule içerisindeki ahşap merdivenleri yenilenerek işlevsel hale getirilecek. Halk arasında Çan Saati olarak da adlandırılan Saat Kulesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Saati İsviçre’de yapılarak 1860 veya 1866 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından İnebolu yolu üzerinden Çankırı’ya gönderilmiş ve o günden beri de şehrimizin önemli sembollerinden birisi olmuştur.  Bir platform üzerine kurulan Saat Kulemiz, 15 metre yüksekliktedir. Kare planlı ve dikdörtgen gövdeli, üzeri kurşun örtülü kubbeye sahip olan yapımıza demir kapıdan girilmekte ve içten ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır. Her dört yüzünde de Arap rakamları ile yuvarlak saat kadranı vardır. Kulenin son onarımı elimizdeki bilgilere göre 1993 yılında yapılmıştır. Çankırı Belediyesi olarak ata yadigârımıza sahip çıkmak ve Çankırı’yı zamanı durmuş bir şehir algısından kurtarmak istiyoruz. Şehrimizde zaman, hep ileriye, hep yeniye ve hep güzele aksın. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Çetin’den 31 Mayıs uyarısı27 Mayıs 2021 Perşembe 00:24
  • Yeni doğum yapan ailelere  “Hoş geldin” sürprizi26 Mayıs 2021 Çarşamba 04:20
  • 50.000 ton asfalt Gölbaşı yollarına dökülecek26 Mayıs 2021 Çarşamba 03:22
  • Şahap Gürler semt pazarı açılış için gün sayıyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 02:23
  • Naylon poşet kullanımını azaltmak için bez torba dağıttı26 Mayıs 2021 Çarşamba 01:26
  • Çöp konteynerlerine özel temizlik26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:28
  • Doğa için yaz temizliği yapıldı26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:24
  • Rengarenk çiçekler Başkentlilerle buluşuyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:21
  • Ankara'da eğlence kulüplerine gece baskını25 Mayıs 2021 Salı 11:37
  • Ankara merkezli PKK/KCK operasyonunda 8 gözaltı; Kandil'de eğitim almışlar25 Mayıs 2021 Salı 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti