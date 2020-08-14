Tarihi sokaklar yenileniyor

Altındağ Belediyesi Hamamarkası’nda tarihi dokuyu canlandırmak için sokak bakım ve onarımlarını yaparken, otopark sorununu çözmek için de 2 otoparkın zemin düzenleme çalışmalarına başladı.

Altındağ Belediyesi’nin Hamamarkası’nda yürüttüğü yenileme çalışmaları devam ederken gazetemizin de gündeme getirdiği eksikler belediye ekipleri tarafından gideriliyor. Geçtiğimiz aylarda Hamamarkası’nda eski ve yeni görüntünün bir arada olduğunu ve sokakların bakıma ihtiyaç duyduğunu belirttiğimiz haberimizin ardından bugünlerde bölgede çevre düzenlemesi ve tretuvar çalışmaları başladı. Sokaklar kırmızı zemin tuğla taşı ile örüldü. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı çalışmalarla ilgili bilgi verirken, “Bölgede sokakları taban tuğlası ile kaplıyor, gerekli yerlere dolgu yapıyor, gerekli yerlere ise kot ayarı yapıyoruz. Uzunkavak Sokak'ta bulunan otopark ile Öksüzler Sokak ve Koyungözü Sokak arasındaki bölgede bulunan 2 otoparkımızda zeminleri düzenleyip, tabanları taban tuğlası ile kaplıyoruz” dedi.

KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

Tarihi bölgeyi yeniden canlandırmak isteyen Altındağ Belediyesi ekipleri Hamamarkası’nda eski ve bakım gerektiren sokaklarda yenileme çalışmalarına başladı. Koyungözü, Gelin, Eğriyol ve Cingöz sokaklarında devam eden çalışmalarda kaldırımlar kırmızı tuğla taşları ile örülüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Tarihi açıdan önemi ve değeri olan her yer bizim için çok değerli... Bu bölgelerde hayatı daha konforlu bir hale getirmek ve ziyaretçi sayısını artırabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Altındağ Belediyesi olarak tarihimizi korumayı, kültürümüze sahip çıkmayı görev biliyoruz. Çalışmalarımızı diğer sokaklarda da genişleterek sürdüreceğiz” diye konuştu.

OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Bölgede yaşanan en büyük sorunlardan birisi de otopark. Daracık tarihi sokaklarda araçlar ilerlemekte dahi güçlük çekerken bölgeye gelenler araçlarını park edece yer bulamıyor. Bu sorunla da ilgilenerek kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Balcı, “Bölgede otopark olarak kullanılan 2 alanı ihtiyaca göre yeniden düzenledik. Uzunkavak Sokak'ta bulunan otopark ile Öksüzler Sokak ve Koyungözü Sokak arasındaki bölgede bulunan 2 otoparkımızda zeminleri düzenleyip, tabanları taban tuğlası ile kaplıyoruz. Böylece, bölge sakinlerinin ve buraya gelen ziyaretçilerin otopark sorununu büyük ölçüde çözmüş bulunuyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA