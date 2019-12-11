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Tarihi Ulus Hali'nde kestaneye yoğun ilgi

Kendi has kokusuyla kışın vazgeçilmezi kestanenin kilosu Ulus Hali’nde 10-20 lira arasında satılıyor. Esnaf Kurt, “Marketten bu fiyata alamazsınız Ulus Hali’ne gelin” dedi. 
Tarihi Ulus Hali'nde kestaneye yoğun ilgi

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklara karşı koruyan vitamin deposu sebze meyve sofralarımıza daha çok gelmeye başladı. Tarihi Ulus Hali’nde sebze meyve fiyatlarının bu yıl geçen seneye göre daha uygun olduğunu ifade eden Erol Kurt, “Soğan, patates 1,5-2 lira arasında değişiyor. Portakal yeni çıktı Finike 4 lira” dedi. Esnaf Kurt Ankara Ulus Hali’nde fiyatların her zaman marketten uygun olduğunu kalitenin de yüksek olduğunu söyledi. 

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ULUS HALİ MARKETTEN UYGUNDUR

Tarihi Ulus Hali esnafı Erol Kurt mevsime göre patlıcan fiyatının 2,5 lirayla uygun olduğuna dikkat çekerek diğer sebze meyve ürünleri fiyatı hakkında da şu bilgileri verdi:

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“Bu sene geçen sene gibi değil. Aralık ayındayız sebze, meyve fiyatları gayet uygun. Her zaman söylüyoruz Ulus Hali’nde en tazesini en ucuzunu alırsınız. Bu fiyatları marketlerde bulamazsınız. Şu an kış olmasına rağmen patlıcan 2,5 lira geçen sene 4-5 liraydı. Mandalina geçen senede aynıydı değişmedi 2,5 lira. Portakal bugünlerde tezgaha indi. Finike portakalı var birinci kalite kilosu 4 liradan satılıyor. Sıkmalık ucuz portakal 2,5 lira. Doktorların hastalıklara karşı tüketin dediğe nar 4 lira. Vitamin deposudur. Sıkıp sıkıp suyunu için.” 

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KESTANE 10-20 LİRA ARASINDA

“Kış mevsiminin vazgeçilmezi kestane satışlarımız başladı. İşlerimiz şükürler olsun iyi. Kestanenin fiyatı 10 liradan başlıyor 20 liraya kadar değişiyor. Bizim tezgahımızda Bursa kestanesi olur. Kalite olarak hepsi aynıdır. Fiyatları boyutuna göre değişir. Kimi küçük kavurmalık kestane sever kimi de fırında ya da ateş üstünde iri yapması daha iyi olan iri kestaneyi tercih eder.” 

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SOĞAN PATATES UCUZ

Geçtiğimiz yıl gündemde geniş yer bulan ve fiyatı çok tartışılan soğan, patates fiyatının bu sene uygun olduğunu ifade eden Kurt, “Geçen sene tanzimler soğan patates fiyatlarından sonra kurulmuştu. Bu sene böyle bir durum yok. Şu an patates 2 lira, soğan 1,5 liradan satılıyor” dedi.

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Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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