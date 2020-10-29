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Tarihi 'Urfa sokakları' turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa'da "eski Urfa" olarak bilinen bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tarihi sokaklar turizme kazandırılacak.
Tarihi 'Urfa sokakları' turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa'da "eski Urfa" olarak bilinen bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tekrar ayağa kaldırılan sokaklar turizme kazandırılacak.

Türkiye'nin önemli sokak cephe iyileştirme çalışmalarından birinin yürütüldüğü kentte, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 16 ayrı sokakta orijinaline uygun cephe sağlıklaştırması ve iyileştirmesi yaparak tarihe sahip çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokaklarda cephelerin niteliksiz beton, betonarme, briket gibi eklentilerinden arındırılan bölümlerinde duvar yüzeylerini temizliyor, raspa, taraklama ve derzlerini yaparak sağlamlaştırıyor. Restorasyon çalışmalarının ardından sokakların turizme kazandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, göreve geldikleri günden bugüne kadar "Tarihi Urfa evleri ve sokaklarını" aslına uygun restore ederek tarihe sahip çıktıklarını söyledi.

Kentte tarihin yeniden canlanacağını dile getiren Beyazgül, söz konusu sokak ve mahallelerin yanı sıra şehrin diğer tarihi hanları, camileri ve eski Urfa evlerinde benzer çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Beyazgül, kentteki tarihi yapıların daha fazla gün yüzüne çıkacağına dikkati çekerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri olan tarihi Urfa evleri ve sokaklarını aslına uygun restore ederek sahip çıkıyoruz. Uzman ekiplerimizle hassasiyetle üzerinde durarak planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok tarihi eseri restore ettik, tarihi değeri olan yapıları kültür merkezi olarak şehrimize kazandırdık." dedi. 

Şehrin tarihi dokusunu korumaya çalıştıklarına işaret eden Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa genelinde, tarihi hanlarda, camilerde, eski Urfa evlerinde, sokaklarında yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden hassasiyetle gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmayı tamamladık. Bugün tarihi Bıçakçı Mahallesi'nde cephe iyileştirmesi ve sokak sağlıklaştırması çalışmalarımız devam ediyor. Bu mahalledeki tarihi ve kültürel mirasa sahip 16 sokakta orijinaline uygun cephe sağlıklaştırması ve iyileştirmesi yaparak kadim tarihimize sahip çıkıyoruz. Tarihin başkenti olan Şanlıurfa'mızda yerli ve yabancı misafirlerimiz tarihi Urfa sokaklarında ve evlerinde dolaşırken, nahit taşların serinliğini, özgün mimarimizin derin manalarını hissedecekler."

Taş ustası 60 yaşındaki Esat Çoban da yaklaşık yarım asırdır taş ustalığı yaptığını belirtti.

Bölgede nahit taşının çok yaygın olduğunu anlatan Çoban, "Yıllarca taş ustalığı yaptım. Emekli olunca da belediye beni çağırdı. Şu anda Urfa sokaklarındaki taşları temizliyoruz. Attığım her tarak Osmanlı'yı ve tarihi canlandırıyor. Günümüzde insanlarımız bu tarihi taşların ve sokakların kıymetini bilmemiş ve kötü kullanmış. Şu anda belediyemiz burada temizlik ve restore çalışması yapıyor. Bu önemli görevde yer aldığım için çok memnunum." ifadelerini kullandı

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