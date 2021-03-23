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Tarihi zirve başladı! ABD'den Türkiye'ye sıcak mesaj, NATO'dan ise S-400 uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile bazı konularda anlaşmazlık yaşadıklarının bir sır olmadığını söyleyerek, "Türkiye'yi NATO ve ABD'ye yakın tutmak, hem Ankara'nın hem de bizim çıkarımıza" dedi.
Tarihi zirve başladı! ABD'den Türkiye'ye sıcak mesaj, NATO'dan ise S-400 uyarısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi bugün başladı.

Zirvede açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile anlaşmadıkları bazı konular olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi yakın bir müttefik olarak tutmak ABD ve NATO'nun çıkarına" dedi.

Ankara ile yaşadıkları sorunların bir sır olmadığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğuna vurgu yaparak, "NATO'da kalmak Ankara'nın da çıkarına" ifadesini kullandı.

Ankara ile yaşanan krizlerin çözümü için NATO'nun etkili bir araç olduğunu söyleyen Blinken, "Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltma konusunda ne kadar etkili bir rol oynadığını gördük" dedi.

NATO'DAN S-400 AÇIKLAMASI: ENDİŞELİYİZ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, Türkiye konusunda bazı görüş ayrılıkları ve özellikle S-400 hava savunma sisteminin tedariki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda endişeler bulunduğunu ifade etti. Kendisinin de Türk yetkililerle bu konuları ele aldığını belirten Stoltenberg, "NATO, müttefiklerin oturup sorunlarını konuşma ve çözüm bulmaya çalışmaları için önemli bir platform görevi üstleniyor" dedi. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın önemli olduğunu belirtti. Siyasi görüş ayrılıklarının üstesinden gelmek için güçlü kurumlara ihtiyaç olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, tüm görüş ayrılıklarına rağmen temel görevi olan ortak savunmayı sağlamayı başarıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BIDEN YÖNETİMİ İLE İLK TEMAS

Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, Biden yönetimi ile Ankara arasındaki ilk temas olacak.

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