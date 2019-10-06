'Tarihin sayfalarında' kitap okudular

Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti'nde, "Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz" adlı proje kapsamında bir araya gelen öğrenciler hem tarihi mekanlara hem de kitap okumaya dikkati çekmeye çalıştı.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmen kitap okudu.

"Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi" kapsamında bir araya gelen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Zeus Tapınağı önünde toplu kitap okuma etkinliğine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye'nin her yerinde geçmişe ışık tutan önemli tarihi yapılar olduğunu söyledi.

Başyiğit, Kütahya'da da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nin bulunduğunu dile getirdi.

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge ekibince kentteki tarihi değerlere ve kitap okumaya dikkati çekmek amacıyla bir proje hazırlandığını belirten Başyiğit, şöyle devam etti:

"Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber okuma sevgisinin azaldığı, teknoloji bağımlılığının da öğrencilerimizi tehdit ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Geçen yıl 'Zaman Dursun Kütahya Okusun' adı altında bir kitap okuma projesi başlatmıştık. Proje kapsamında her gün saat 20.30'da öğrencilerimiz ve velileri 20 dakika kitap okudu ve bu projemiz il genelinde yoğun ilgi gördü. Kitap okuma projemize uluslararası bir boyut kazandırmak istedik. Ar-Ge ekibimiz tarafından hazırlanan 'Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi'ni, yaklaşık 500 öğrencimiz ve öğretmenlerimizle, dünyaca bilinen Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve 'İkinci Efes' olarak adlandırılan Aizanoi'den başlattık."

Öğrencilerin desteğiyle insanlara okuma sevgisini kazandırmak ve Aizanoi'den dünyaya seslerini duyurmak istediklerini anlatan Başyiğit, bu projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması için girişimde bulunacaklarını vurguladı.

Dünyanın ilk borsasında matematik dersi

Başyiğit, projeyle kentin tarihi mekanlarına da dikkati çekmeyi amaçladıklarını aktardı.

Projenin temel amaçlarından birinin hem çocuklara okuma sevgisi kazandırmak hem de ilin tarihi mekanlarının tanıtımına katkı sunmak olduğunu dile getiren Başyiğit, "Bu kadar güzel bir tarihi zenginliğe sahip mekanda, okumak gibi güzel bir eylemi gerçekleştirmek de bizim için çok önemliydi. Ayrıca Çavdarhisar ilçemizde dünyanın ilk borsası var. Önümüzdeki günlerde Çavdarhisar'daki öğrencilerle dünyanın ilk borsasında matematik dersi işleyeceğiz." dedi.

Hasan Başyiğit, Frig Vadisi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklar olan Dumlupınar, Osmanlı'nın kurulduğu Domaniç ve kentin diğer tarihi mekanlarında da "Tarihin Sayfalarında Kitap Okuyoruz Projesi" kapsamında toplu kitap okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Antik kentteki kitap okuma etkinliğine Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut ve Belediye Başkanı Halil Başer de katılarak destek verdi.