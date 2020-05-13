Tarihte Bugün; Mehmet Ali Ağca ve Papa Suikastı

Hristiyan dünyasında en büyük suikast girişimleri arasında yer alan Papa II. Ioannes Paulus suikastı, papanın hayatta kalmasına rağmen uzun süre konuşulmuş ve günümüzde de hala yapılan saldırı çeşitli nedenlerle konuşulmaya devam etmektedir.

Papa saldırısının olduğu zaman en az Hristiyan dünyası kadar, saldırı Türkiye'de de yankı bulmuştu. Çünkü suikastı yapan kişi, Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan, Mehmet Ali Ağca olmuştu.

Mehmet Ali Ağca ve Papa suikastı dünya genelinde yankı uyandırırken, saldırının ne amaçla ve kimlerin organizasyonu ile yapıldığı konusunda da ortaya birçok iddia atıldı. Çünkü geniş güvenlik önemleri ile korunan birine, özellikle de Hristiyanlar dünyasının yaşayan en önemli isimleri arasındaki bir kişiye bu suikastı yapmak için, kişinin gemileri yakması, her şeyi göze alması gerekiyordu.

AĞCA’NIN PAPA SUİKASTİ BAŞARISIZ OLDU

Papa II. Ioannes Paulus, Vatikan’da bulunan ve Aziz Petrus Meydanı olarak bilinen alanda, 10 binlerce kalabalığı selamlıyordu. Papa selamlama esnasında üzeri açık bir arabanın üzerindeyken, Mehmet Ali Ağca silahını çıkarıp hemen ateşledi. Papa saldırı ile birlikte yaralanmış, Mehmet Ali Ağca ise olay yerinde yakalanmıştı.

Yaralanan Papa hemen yakın bir çevrede bulunan hastaneye kaldırılmış olmasına rağmen, ciddi kan kaybı yaşamıştı. Yapılan acil müdahale ve sonrasındaki ameliyatın başarılı geçmesi, Papanın hayatını kurtardı.

AĞCA, ABDİ İPEKÇİ CİNAYETİNİN FİRARİ SANIĞIYDI

Öte yandan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'nin ünlü gazetecilerinden Abdi İpekçi cinayetinden yargılanmış ve ceza almış, ancak firar etmişti. Papaya suikast girişiminde ortaya atılan iddialar ve bulgular, farklı organizasyonları işaret eder olsa da saldırının arkasında kimlerin olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

Bulgar istihbaratına çevrilen ibreler ve o dönem İtalya’da görevli iki Bulgar diplomatın gözaltına alınması nedeniyle dünya kamuoyu, İtalyan istihbarat örgütlerinin de saldırının içerisinde olacağını tahmin ediyordu.

PAPA AĞCA’YI 4 AY SONRA AFFETTİ

Papa kendine suikast düzenleyen ve İtalya cezaevinde bulunan Mehmet Ali Ağca ’yı saldırıdan yaklaşık 4 ay sonra 27 Aralık 1983 tarihinde cezaevinde ziyaret etmiş, sonrasında ise onu affettiğini açıklamıştı. Papanın bu açıklaması da, yine kamuoyunda ciddi yankı bulmuştu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Mehmet Ali Ağca yargılandığı papa suikastı nedeniyle, İtalya mahkemelerince ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Suikast ile ilgili 128 defa ifade veren Ağca, tüm ifadelerinde akıl sağlığının bozuk olduğunu hissettirecek şekilde farklı ifadeler verdi.

Yapılan soruşturmalar sonucunda ise, saldırıyı kimin organize ederek Ağca’yı tetikçi olarak kullandığına ulaşılamadı. İtalyan istihbaratı saldırının peşini bırakmamış, uluslararası araştırmalara koyulmuştu. Mehmet Ali Ağca ’nın Papa suikastı buna rağmen bir muamma olarak kalmış olsa da, İtalyanlar farklı gizli belgelere de ulaşmayı başarmıştı. Bunlardan biri de, eski Çekoslovakya polis teşkilatının, 600 sayfalık gizli dosyaları oldu. Bu dosyalar tartışmaların yeniden gündeme gelmesine sebep olsa da, yine sonuca varılamadı.

PAPA SALDIRIDAN SONRA ESKİ SAĞLIĞINI KAYBETTİ

Papa II. Ioannes Paulus , o saldırının ardından yavaş yavaş eski sağlığını kaybetmişti. Bir açıklamasında, hayatını Hz. Meryem’in kurtardığını açıkladı.

Amerika tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Papa, Bulgaristan ve Sovyet Gizli servisleri tarafından öldürülmek istenerek, bu servislerin organizasyonuyla suikast düzenlenmişti. Hiçbir sonuca ulaşılmış olmamasına rağmen, saldırı Bulgaristan bağlantılı şüphelerle günümüze kadar geldi.

Sovyetlerin ortaya attığı iddiaya göre ise suikast, Bulgarlara ve Doğu Blokuna karşı düzenlenen bir komplo olarak anıldı. Yani saldırıyı düzenleyenler başka servisler olmasına rağmen, Bulgaristan’ın üzerine atılmak istenmişti.

Ancak ortaya atılan iddialar, bir takım yanlışları barındırıyordu. ABD tezinde iddialardaki yanlış, Ağca’nın solcu olmasına yönelikti. Diğer taraftan Sovyetler tarafından ortaya atılan iddiada Ağca’nın Bulgar gizli servisi ile olan ilişkileri, biraz daha gerçeğe yakın gibi duruyordu.

Ağca İpekçi cinayetinin ardından firar ettiğinde sahte bir pasaport ile Bulgaristan’a geçmiş ve burada güçlü olan bir Türk mafyası ile iletişime geçmişti. Bulgaristan’da yoğun faaliyette olan Türk mafyasının, Bulgar gizli servisleri ile ilişkisi olduğu biliniyordu.

KULLANILAN SİLAH ZURİH’TEN ALINMIŞ VE BELÇİKA YAPIMIYDI

Mehmet Ali Ağca ’nın papa suikastı için kullandığı silahın, Zürih’te bulunan bir silah dükkânından alındığı ve silahın Belçika yapımı olduğu ortaya çıktı. 76C23953 seri numarasına sahip olan Browning Hi-Power marka silahın Zürih’ten alınması da, kısa süreli tartışmalara neden oldu.

MEHMET ALİ AĞCA KENDİNİ MESİH İLAN ETTİ

Yargılandığı süre boyunca verdiği tüm ifadelerde akıl sağlığının yerinde olmadığı görüntüsü veren Ağca, tüm ifadelerinde birbiriyle alakasız konulara değindi. En sonunda kendini beklenen İsa Mesih olarak açıklayan Ağca, İtalya’nın Ancona cezaevindeyken, 13 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye'ye teslim etti. Türkiye'de de bir süre cezaevine kalan Ağca, daha sonrasında serbest bırakılmıştır.

Mehmet Ali Ağca, Türkiye'de yeraltı dünyasının en renkli ve sıra dışı isimlerinden biri olarak yer alıyor. Zaman zaman gündeme ve farklı konulara dair açıklamalar yapan Ağca, atıldığı iş hayatındaki başarıları ile de dikkat çekiyor.

YUSUF SAĞLAM / İLKSAYFA