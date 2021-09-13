TFF 1’inci Lig’in 4’üncü haftası başkent derbisine sahne oldu. Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla geçti.

Mücadele öncesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Eski Başkanı Duygun Yarsuvat ve Kayserispor Eski Başkanı Recep Mamur anısına saygı duruşunda bulunuldu. Maçı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tribünden izledi. Maçta görev alan hakemler ise tarihte bir ilke imza attı. Derbide hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti birlikte maç yöneten ilk evli çift oldu.

14’üncü dakikada Erdem Özgenç’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Sinan topu kafayla indirdi, savunmadan seken top tekrar Sinan’a geldi. Sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Sinan topu ağlara gönderdi: 1-0.

24’üncü dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Ali Kaan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok ‘un şutu kaleci Ramazan’ın sağından ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

63’üncü dakikada Barış’ın pasında topla buluşan Eleke’nin ceza sahasından yaptığı vuruşu Akın kurtardı.

90+2’nci dakikada Geraldo’nun pasında kale çizgisi önünde topla buluşan Chahechouhe’nun vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

EVLİ ÇİFT MAÇI YÖNETTİ

Tarihte ilk kez evli çift birlikte maç yönetti. Derbide hakem Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti görev yaptı. Burak Pakkan maçın hakemi olurken, Gamze Pakkan ise 4’üncü hakem olarak sahada ter döktü. 3 ay önce evlenen hakem Burak ve Gamze çifti aynı maça atandı. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynana maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla geçerken, karşılaşmada görev yapan hakemlerin evli olması büyük ilgi gördü.

