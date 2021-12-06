Tarihten Günümüze Zihin Kontrolü ve Çip Projesi

İnsanoğlunun kitleler üzerinde güç sahibi olma isteği var olduğundan beri, yeryüzünde kadim bir savaş var ve bu savaşta çeşitli zihin kontrolü ve psikolojik savaş teknikleri kullanıldı. Tarihte birtakım kimyasal maddelerle bu işin temelleri atılmıştı. Misal; Hasan Sabbah, haşhaş aracılığı ile müritlerinin beyninde meydana getirdiği şok edici etkiyi dini telkinlerle kuvvetlendirip, onları Alamut Kalesi’nde kurduğu yapay cennet bahçesindeki dünyevi zevklerle eğlendirdikten sonra, kendilerine gösterdiği cennetin baki kalması için hayatlarını feda etmeleri gerektiği vaazıyla müritlerini intiharı göze alan eylemcilere dönüştürmüştü.

İkinci Dünya Savaşında Hitler, Amfetamin ve LSD gibi uyarıcı kimyasallar kullanarak askerlerin savaş gücünü ve ordusunun hareket kabiliyetini arttırmayı hedeflemişti. Etkili bir uyuşturucu olan LSD, psikokimyasal bir maddedir.

Alan kişide olağanüstü psikolojik değişimler meydana getirir. Beynin ön bölgesinde ki ‘’Dopamin’’ isimli zevk maddesini salgılayarak, kişinin inandığı davada olağanüstü eylemler gerçekleştirmesini sağlar. Yine Stalin, muhaliflerine verdiği kimyasallarla onların suçlarını kabul eden itirafçılar olmalarını sağladı. Kişinin iradesini kontrol altına alabilen ve tarihi eski olan ilaçlardan biri de, ‘’Tibet Hapı’’dır. Tibet’in işgalinden sonra Çinliler tarafından yapılan araştırmada, bu hapın iradeye tahakküm ettiğini ispatlanmıştır.

İddiaya göre Sovyetler döneminde suçlanan bazı kimselere, ifadeleri alınmadan evvel bu hap verilmiş ve hapı alan kişiler haklarında yapılan suçlamaları kabul etmiştir. Ancak bu teknikler yüzeysel ve sınırlıydı. Artık teknolojik gelişimin yapay zekayı doğurduğu günümüzde bu çalışmalar en tehlikeli dönemecine girdi. Hatırlarsanız Elon Musk geçtiğimiz yıllarda ‘’Neuralink’’ adlı yeni bir şirket kurduğunu ve insan beynini bilgisayar arayüzleri arasında iletişim sağlayacak teknolojiler üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Nedir bu Neuralink? Derinizin altına implant edilen bir çip vasıtasıyla hastalığınız erken teşhis edilebilecek, nörolojik rahatsızlık çeken felçli insanlar tedavi edilebilecek. Ne kadar insancıl gayeler olduğunu düşünebiliriz lakin seni çip takarak iyileştirenler, aynı çiple öldürebilir. Yahut çip vasıtasıyla beynine telkinde bulunarak, seni vahşi bir suikastçiye de dönüştürebilir. Kısacası bu çiple uzaktan yönetilebilen köle bir nesil üretmek istiyorlar.

Nitekim Noah Harari'de, yakın gelecekte yapay zekanın insan beynini hackleyeceğini itiraf etmişti. Şunu açıkça ifade etmeliyiz ki; 21. Yüzyılda sanayi ve ticaretin, insan bedenleri üzerinden yürüyeceği aşikâr. Allah bizi böyle şeytanî oyunlardan muhafaza etsin...