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Tarım aracını ödünç vermeyen amcasını öldürdü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali Atan (40), tarım aracını kendisine vermeyen amcası Dursun Atan'ı av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.
Tarım aracını ödünç vermeyen amcasını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Karakavuz köyünde meydana geldi. 3 hafta önce cezaevinden çıkan ve köye yerleşen Ali Atan, iddiaya göre alkol aldı. Bir süre sonra av tüfeğiyle amcası Dursun Atan'ın evine giden Ali Atan, patpat olarak tabir edilen tarım aracını ödünç istedi. Evinin penceresinden yeğeni ile görüşen Dursun Atan, Ali Atan'a alkollü olduğu için aracı vermedi. Bunun üzerine Ali Atan av tüfeğiyle amcası Dursun Atan'a ateş açtı. Dursun Atan tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle kanlar içinde yığıldı. Ali Atan, ormanlık alana kaçtı. Dursun Atan'ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dursun Atan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, ormanlık alana kaçan Ali Atan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Dursun Atan'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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