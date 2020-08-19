Tarım aracının devrilmesiyle oğlu ölen başkan, ikinci kez aynı acıyı yaşadı

AFYONKARAHİSAR'ın Işıklar beldesinin Belediye Başkanı MHP'li Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl (19), kullandığı tarım aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Başkan Özağıl'ın diğer oğlunu da 11 yıl önce traktör kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Işıklar beldesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl'ın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracı, Kozluca mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alınan Aydın Özağıl, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Balı Özağıl (15) ise yaralandı.

Aydın Özağıl için Işıklar beldesinde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Mimar Sinan Camisi'ndeki törene MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Özağıl kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Işıklar Belde Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın 9 yaşındaki bir başka oğlunun ise 11 yıl önce traktör kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. 2 oğlunu da kaza sonucu kaybeden Başkan Özağıl'ın 3 kızı olduğu belirtildi.