  • BIST 1.125
  • Altın 460,526
  • Dolar 7,2670
  • Euro 8,6383
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Tarım aracının devrilmesiyle oğlu ölen başkan, ikinci kez aynı acıyı yaşadı

AFYONKARAHİSAR'ın Işıklar beldesinin Belediye Başkanı MHP'li Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl (19), kullandığı tarım aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Başkan Özağıl'ın diğer oğlunu da 11 yıl önce traktör kazasında kaybettiği ortaya çıktı.
Tarım aracının devrilmesiyle oğlu ölen başkan, ikinci kez aynı acıyı yaşadı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Işıklar beldesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl'ın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracı, Kozluca mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alınan Aydın Özağıl, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Balı Özağıl (15) ise yaralandı. 

Aydın Özağıl için Işıklar beldesinde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Mimar Sinan Camisi'ndeki törene MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Özağıl kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Işıklar Belde Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın 9 yaşındaki bir başka oğlunun ise 11 yıl önce traktör kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. 2 oğlunu da kaza sonucu kaybeden Başkan Özağıl'ın 3 kızı olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dönmez: Bizim kimsenin malında gözümüz yok19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:05
  • Tavşanlı'da 20 kişide koronavirüs tespit edildi, 1 mahalle karantinaya alındı19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:02
  • Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:01
  • Samsun'da, koronavirüs izolasyonundaki aile düğüne gitmiş19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:08
  • Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:07
  • Vali Ekinci: Bingöl'de vaka sayısı 1 Haziran'dan sonra arttı19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:06
  • İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:06
  • Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inceledi19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:05
  • 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü ceset buldu19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:04
  • İngiltere’de koronavirüs partisi termal kamerayla görüntülendi19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti