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Tarım belediyeciliği dönemi başlıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, beraberindeki heyet ile birlikte Kalecik'i ziyaret etti.
Tarım belediyeciliği dönemi başlıyor

Toplantıda, Kalecik'te çok sayıda tarım projesinin hayata geçirilmesine yönelik konular ele alındı. Kalecik ilçesi başta olmak üzere bölge halkına da katkı sağlaması beklenen tarım çalışmalarına yönelik hizmetlerin artırılması ve geliştirilmesinin önemine değinilirken, Koyunbaba Barajı ve Uludere Barajı'ndaki sulama imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmalara değinildi.

Söz konusu ziyaret kapsamında ele alınan önemli konulardan bir tanesi de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi oldu. 4 bin dönümlük bir araziye yapılması planlanan Tarıma Dayalı OSB'nin bölge halkına da önemli katkılar sunması bekleniyor.

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Aynı zamanda ilçede ki şeker pancarı üreticilerinin Kalecik'te kalması ve bölgeye üretici çekilmesi için Kalecik'e Kantar kurulması, ilçede ki Gölet ve Kanalların tamamlanmasına yönelik konularda konuşuldu.
Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan KALKAN toplantıda yaptığı konuşmada, "Kalecik için heyecanlı ve umutluyuz.

Sadece ilçemiz için değil, bölge halkının kalkınmasına da katkı sağlayacak önemli çalışmaları ele alıyor, çözüme kavuşturuyoruz. Başta Bakanımız Sayın Bekir PAKDEMİRLİ olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa AKSU ve tüm Bakanlık yetkililerimize ilçemize verdikleri destek nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

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