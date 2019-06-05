  • BIST 90.346
  • Altın 245,496
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

Şanlırfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçileri Ramazan Bayramı'nı evlerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.
Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçileri Ramazan Bayramı'nı evlerinden uzakta çalışarak geçiriyor.

Çevre il ve ilçelerden gelerek Suruç ilçesine bağlı Bitkili Mahallesi'nde sebze ve pamuk tarlalarında çalışan işçiler, bayramda, sevdiklerinden ve akrabalarından kilometrelerce uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor.

Yılın yaklaşık 8 ayında evlerinden uzakta tarlalarda çalışan işçiler bayram, yağmur, kar, sıcak demeden sabahın ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutup gün batımına kadar ter döküyor.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde ölçüldüğü yörede zor şartlarda çalışan işçiler, bu bayramı da memleketlerinden, akrabalarından uzakta geçiriyor.

Tarım işçisi Salih Ay,  uzun yıllardır ailesiyle tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Bayramı sevdiklerinden uzak oldukları için buruk geçirdiklerini belirten Ay, "Sebze ve pamuk ektik. Yılın 6 ayı burada çocuklarımla yaşıyoruz. Arazide ailemle tek başımıza yaşıyoruz. Mecburen çalışıyoruz. Çalışmadığımız zaman evimize ekmek götüremiyoruz, aç kalırız. Bizim için bayramlar fark etmiyor. Zaten gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 50 yıldan bu yana tarım işçisi olarak çalıştığını anlatan Ay, "Bayramları tarlada geçiriyoruz. Arazi olduğu için yılan, akrep, köpek gibi zararlı hayvanların içinde yaşamak zorundayız. Herkes ekmeği peşinde. Tarladaki ürün verimli olursa, o yıl bereketli geçerse asıl bayramımız o zaman olur." diye konuştu.

İşçilerden Mehmet Yavuztürk de zor şartlar altında çalıştıklarını aktararak, "Burada kazandığımız parayla ailelerimize maddi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Ömrümüz tarlada çalışarak geçiyor. Zor da olsa sabredip çalışmamıza devam ediyoruz. Bunları biz yaşadığımız için ileride çocuklarımıza yaşatmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kastamonu’ya saatlerdir yumurta büyüklüğünde dolu yağıyor05 Haziran 2019 Çarşamba 13:29
  • Hafif ticari araç, otomobilin üzerine çıktı04 Haziran 2019 Salı 19:34
  • Karıncaların yiyecek telaşı tedirgin etti04 Haziran 2019 Salı 16:59
  • İTÜ'de "5G" konuşulacak03 Haziran 2019 Pazartesi 19:00
  • Eskişehir’de 55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı03 Haziran 2019 Pazartesi 18:15
  • 'Cep'te habersiz abonelik sona erecek03 Haziran 2019 Pazartesi 18:00
  • Bisiklet gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline geldi03 Haziran 2019 Pazartesi 09:00
  • 'Aligör külünçesi' bayramda sofraları süsleyecek03 Haziran 2019 Pazartesi 06:30
  • İtikafa girmek için Peru'dan İstanbul'a geldi03 Haziran 2019 Pazartesi 05:30
  • Genç bisikletçi babasının vasiyeti için vites yükseltti03 Haziran 2019 Pazartesi 04:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti