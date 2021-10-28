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Tarım işçilerini taşıyan minibüs eve çarptı: 17 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası yaralanan Gülşah Yüce (36), Melike Üstün (17), Sefa Gündüz(14), Zehra Buran (68) ve Kemal Buran'ın (74) da özel bir hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs eve çarptı: 17 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Akkuyu köyünde meydana geldi. Gaziantep'te çalışan mevsimlik tarım işçilerini Adıyaman'a götüren Murat Işık yönetimindeki 47 KP 504 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp tek katlı boş evin duvarına çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 2 'si çocuk 15 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret edip, durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Yaralılara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Çuhadar, "Maalesef bu sabah Gaziantep’in Araban ilçesinden, Besni ilçemiz Akkuyu köyüne tarım işçileri taşıyan bir minibüs, yoldan çıkarak boş bir binanın duvarına çarptı. Yaralanan 15 tarım işçimiz hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Şu anda hayati tehlikesi olan yok ve hepsi kontrol altında. Ucuz atlatılmış bir kaza diyebiliriz. Biz de hastalarımıza 'geçmiş olsun' diyor ve bu tür kazaların yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

YARALI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası yaralanan Gülşah Yüce (36), Melike Üstün (17), Sefa Gündüz(14), Zehra Buran (68) ve Kemal Buran'ın (74) da özel bir hastanede tedaviye alındığı öğrenidi. Böylece kazada yaralanların sayısı 17'ye çıktı. 

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