  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,09
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5'i ağır 18 yaralı

KAYSERİ-Niğde karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5'i ağır 18 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5'i ağır 18 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 65'inci kilometresindeki Karacabey mevkisinde meydana geldi. Yakup İğdeci yönetimindeki 38 F 4985 plakalı TIR, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 18 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avcılar'da yaya yolundaki ağaç dalı rüzgarın etkisiyle kırılarak kablolara takıldı07 Eylül 2021 Salı 20:45
  • Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 5'i ağır 18 yaralı07 Eylül 2021 Salı 19:54
  • Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen kişi evinde ölü bulundu07 Eylül 2021 Salı 18:59
  • Yanan gecekonduya mahalle sakinleri kova ve hortumlarla müdahale etti06 Eylül 2021 Pazartesi 23:17
  • Osmaniye'de hafif ticari araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 5 yaralı06 Eylül 2021 Pazartesi 22:21
  • Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı06 Eylül 2021 Pazartesi 21:23
  • Karabük’te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı06 Eylül 2021 Pazartesi 20:30
  • Cezaevi personelinin onardığı okul, 6 yıl sonra eğitime açıldı06 Eylül 2021 Pazartesi 20:28
  • Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı06 Eylül 2021 Pazartesi 19:35
  • Temizlik görevlisi su alırken vana kırıldı Aksaray Metrosu sular altında kaldı06 Eylül 2021 Pazartesi 19:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti