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Tarım Kampüsü’nü tanıttı

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu üyelerine Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Tarım Kampüsü’nü tanıttı.
Tarım Kampüsü’nü tanıttı

Tarım Kampüsü’nün tanıtılmasına yönelik üreticiler, sivil toplum kuruluşları, kooperatif başkanları ve Ankara Kent Konseyinin kırsal kalkınma üyelerinden oluşan 40 kişiye tek tek projeler hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu değerlendirmelerde bulundu:

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“Burada yaptıklarımızı daha iyi anlatabilmek ve tanıtabilmek için Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu ile beraberiz. Yaptıklarımızı sunumla anlattık. Sonrasında arazide yaptığımız faaliyetleri ve ürünleri tanıtıyoruz. Yaptıklarımızın daha fazla yayılmasına gayret ediyoruz.”
Ata Tohum Derneği Başkanı ve Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Üyesi Kerem Korkmaz da, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı çalışmaları Başkentli gençler olarak yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

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“Modern bir Atatürk Orman Çiftliği oluşturmak istiyoruz. Bunun için yeşilin yanında olan biz gençler burada her türlü desteği vermek istiyoruz. Üniversite öğrencileriyle beraber burada üretilen sebzeleri toplayıp ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz. Bugün toplantıya üreticiler, kooperatif başkanları, kent konseyinin kırsal kalkınma üyeleri de katıldı.”

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