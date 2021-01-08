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Tarım Kredi 2020'de yaklaşık 1,5 milyon tonluk gübre satışıyla rekor kırdı

Tarım Kredi, 2020'de bugüne kadarki en yüksek satış seviyesine ulaştı.
Tarım Kredi 2020'de yaklaşık 1,5 milyon tonluk gübre satışıyla rekor kırdı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), 2020'de 1 milyon 458 bin ton gübre satışı yaparak, bugüne kadarki en yüksek satış seviyesine ulaştı.

Tarım Krediden yapılan açıklamaya göre, kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin getirdiği tüm olumsuzluklara karşın, çiftçilerin girdi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda ve zamanında karşılamayı sürdürüyor.

Salgın sürecinde çiftçilerin üretimini devam ettirebilmesi, tedarik zincirinin aksamasının önlenmesi, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla üreticiden son tüketiciye kadar piyasada aktif rol alan Tarım Kredinin çalışmaları gübre satışlarına da yansıdı.

Tarım Kredi kooperatiflerinin 2019'da 1 milyon 250 bin ton olan kimyevi gübre satışları, salgın şartlarının en ağır hissedildiği 2020'de yüzde 16 artışla 1 milyon 458 bin tona ulaştı.

En önemli tarımsal girdilerden biri olan kimyevi gübre tedarikinde rol üstlenmenin yanı sıra piyasa fiyatlarını dengeleyen Tarım Kredi iştiraki GÜBRETAŞ, projeleriyle de üreticilerin yetiştirdikleri ürün desenine ve toprak yapısına uygun gübre uygulamalarında verim artışı sağladı ve üreticilerin tercih sebebi oldu.

Ayrıca, sözleşmeli üretimle ürün miktarının artırılması ve Model Üretim Projesi kapsamında çiftçilere sunulan danışmanlık hizmetlerinin olumlu yansımalarının da gelecekte daha fazla görülmesi bekleniyor.

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