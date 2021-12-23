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Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi.
Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan gerilemenin marketlerdeki ürün fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

"FİYATLARDA YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLER YAPTIK"

Son 3 ayda döviz kurlarında spekülatif bir artış yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." ifadelerini kullandı.

"İLK HAREKETİ YAPARAK PİYASAYA ÖNCÜLÜK ETTİK"

Yıldırım, piyasayı regüle etme görevleri olduğunu belirterek, "Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık." dedi.

Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, konunun sosyal sorumluluk boyutunun da bulunduğunun altını çizdi.

"PERAKENDE SEKTÖRÜ İNDİRİM YAPMAK ZORUNDA KALACAK"

Yıldırım, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak."

Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, piyasayı regüle etmek için patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını belirtti.

Yıldırım, Tarım Market sayısını artmayı sürdürdüklerini, Mart 2022'de 1000 mağazaya ulaşacaklarını bildirdi.

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