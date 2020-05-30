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Tarım Kredi online satış için düğmeye bastı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla Tarım Kredi ürünlerini dijital pazar üzerinden de satacaklarını bildirdi.
Tarım Kredi online satış için düğmeye bastı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım Kredi'nin her geçen gün tarımsal ve hayvansal ürün pazarındaki yetkinliğini artırdığını söyledi.

Tarım Kredi olarak hem kendilerinin bizzat açtıkları marketlerle pazara girdiklerini hem de yeni paydaşlar edindiklerini belirten Poyraz, "Hem market açıyor hem de 20 binin üzerinde markete ürün veriyoruz." dedi.

Poyraz, Nişasta Sanayicileri Derneği ile protokol imzaladıklarını ifade ederek, yıllık 1 milyon 600 bin ton civarındaki mısırı onlar adına alacaklarını ve sonraki dönemlerde onların sipariş ettiği ürünleri çiftçiye sözleşmeli üretimle ürettireceklerini dile getirdi.

Böylece ürün alım kabiliyetlerinin de her geçen gün arttığına işaret eden Poyraz, şöyle konuştu:

"Bu sene 2,5 milyar liralık ürün alım hedefi koyduk. Orta vadede hedefimiz 5 milyar liralık alım yapmak. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hedef daha ileri taşınacak. Bir tarafta tüketim, bir tarafta üretim pazarı var. İki pazar arasındaki planlamanın düzgün yapılması, arz ve talebin örtüşmesi için esas rol alması gereken yapılar kooperatif yapıları. Türkiye'de kooperatif yapıları güçlendikçe üretici ve tüketici arasındaki bağ da güçlenecek. Üretim plansızlığından kaynaklanan mağduriyetler minimum seviyeye inecek. Bu planlama pazarla olan bağın kooperatifler vasıtasıyla kurulmasıyla mümkün olacak."

Şu anda 93 markete ulaştıklarını ifade eden Poyraz, 2021 sonu itibarıyla 500 market hedefine ulaşacaklarını belirtti.

Online satış için hazırlık
Poyraz, dijital pazar projesine ilişkin çalışma yaptıkları bilgisini de vererek, "Online satış için hazırlığımız var. Önümüzdeki aylarda eksiklerini tamamladıktan sonra, hızlı şeklide Tarım Kredi ürünlerini dijital pazar üzerinden de satacağız." ifadelerini kullandı.

Bu projeye öncelikle büyük şehirlerden başlayacaklarını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Buralarda lojistik imkanlar ve nüfus yoğunluğu daha fazla. Pazar noktasında, pazarın test edilmesi anlamında ölçek ne kadar büyükse daha gerçekçi veriler ortaya koyuyor. Şu anda yazılımı noktasında hazırlıklar yapılıyor. Sonra lojistik aşamaları gelecek. Yıl bitmeden hizmete açılmasını hedefliyoruz. En kısa sürede lojistik altyapı tamamlandıktan sonra ürünlerimizi sadece marketlerde değil, dijital platform ile de tüketiciye ulaştırmaya başlayacağız."

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