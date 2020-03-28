Tarım Kredi'den 2 ay faizsiz erteleme

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi ortaklarının mevcut durumdan (Kovid-19 salgını) olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldık" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek." dedi.

Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte olduğu gibi bugün de zor koşullar altında ülke çiftçisinin yanında yer aldıklarına dikkati çekti.

Tarım Kredi olarak Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için bir dizi tedbir aldıklarını aktaran Poyraz, ortaklarının ve çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli, uygun şartlarda sağlamak amacıyla çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Poyraz, Tarım Kredi'nin ekim ve yetiştirme döneminde çiftçilerin tohum, gübre, ilaç, motorin, tarım makinaları gibi her türlü tarımsal girdi ihtiyacını uygun kredi imkanlarıyla karşıladığının altını çizerek, üreticilere teknik destek sağlandığını vurguladı.

Pazarlama sorunlarına da çözüm getirildiğine değinen Poyraz, kredi faaliyetleri çerçevesinde ortaklara tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni, nakdi ve yatırım kredisi verildiğini söyledi.

Poyraz, uygun koşullarda finansmana erişimin sağlanması amacıyla piyasadaki değişimlerin yakından takip edildiğini aktardı.

Kovid-19 salgınının piyasalara olumsuz etkilerini azaltmak için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında gerekli çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Poyraz, şöyle devam etti:

"Tarım Kredi ortaklarının mevcut durumdan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda, 30 Nisan'a kadar yurt genelinde yürütülen tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanındı. Gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak. Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek."

"Çiftçilerimiz üretmeye mutlaka devam etmeli"

Poyraz, merkez ve bölge birlikleriyle tüm kooperatiflerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi, hizmet veren tüm personeliyle üreten çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyor. 65 yaş ve üstü çiftçilerimiz ihtiyaçlarını, ortağı oldukları kooperatifleri telefonla arayarak bildirebilir. Tarımsal üretim, ülkece zor günler geçirdiğimiz bu sürecin aşılmasında büyük önem taşıyor. Çiftçilerimiz üretmeye mutlaka devam etmeli. Tarım Kredi, Kovid-19'a karşı çiftçilerimizin yanında, bu zor dönem üreterek, birlikte aşılacaktır."