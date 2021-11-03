Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi’ne örtü altı brokoli yetiştiriciliğine başladı.

İlçede tarımın gelişerek artması, yerli ve milli üretimin yaygınlaşması adına Mamak’ta 300 adet brokoli fidesi toprakla buluştu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşerilerimizin sofralarını doğal ürünlerle süslemeye ve bu ürünlerin çeşitliliğini artırmaya devam ediyor, tarım Mamak’ta filizlenir diyoruz” dedi.

Mamak yerli üretimde öncü olacak

Mamak’ın yerli ve milli üretimde örnek ve öncü bir ilçe olması adına tarımsal projelere önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ımızın tarımın merkezi olması yolunda ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Güzel Mamak’ımızda tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde tarım projelerimiz toprak kokusu özleyenlerin adresi olacak.” dedi.

