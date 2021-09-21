Tarım Orman Bakanlığı işçi alım başvuru şartları, tarihleri ve başvuru adresi

Tarım Orman Bakanlığı işçi alım başvuru şartları, tarihleri ve adresi belli oldu. İşçiler belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak. İşkur üzerinden yapılacak başvurularda adaylar arasında noter kurası çekilecek. Son başvuru tarihi 24 Eylül..

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı çok sayıda işçi alımı yapacak.

Tarım Orman Bakanlığı işçi alım başvuru şartları ve başvuru tarihleri , başvuru adresi belli oldu.

Alınacak işçiler belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak.

Başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Alımlar başvuran adaylar arasında noter kurası ile belirlenecek.

İlanda “Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek” denildi.

Son başvuru tarihi 24 Eylül 2021.

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