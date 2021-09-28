Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta aktif büyüklük 10 yılda 5 katına çıktı

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 2011-2020 döneminde 5,4 katına çıkarak 67,2 milyar liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 10 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2011'de 12,4 milyar lirayken bu rakam 2012'de 15,5 milyar liraya, 2015'te 26,8 milyar liraya, 2018'te 45,6 milyar liraya, 2020'de 67,2 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2011-2020 döneminde 5,4 katına çıktı.

Bu sektör firmalarının tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde de büyümesi dikkati çekti. Sektör firmaların aktif büyüklükleri 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,4 artış gösterdi.

Öz kaynaklar yüzde 321 yükseldi

Firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2011'de 5,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2020'de 21,9 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 10 yılda yüzde 321 yükselmiş oldu.

Brüt satışlar yüzde 513 arttı

Firmaların brüt satışları da 2011-2020 döneminde yüzde 513 artışla 8 milyar 440 milyon 788 bin liradan 51 milyar 731 milyon 181 bin liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2011-2020 döneminde brüt yurt içi satışları 7,2 milyar liradan 44,5 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 986 milyon liradan 6,2 milyar liraya ulaştı.