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Tarım sektöründen tarihin en yüksek ilk çeyrek ihracatı

Tarım sektörü, tarihin en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi. Söz konusu ihracat, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 6 milyar 621 milyon 84 bin dolara çıktı.
Tarım sektöründen tarihin en yüksek ilk çeyrek ihracatı

Tarım sektörü, tarihin en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon 472 bin dolara, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 17,3 yükselerek 50 milyar 23 milyon 412 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 6 milyar 621 milyon 84 bin dolara yükseldi.

Tarım sektörünün ilk çeyreklerdeki dış satımlarına bakıldığında, Ocak-Mart 2021, tarihin en yüksek birinci çeyrek ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin sanayi ihracatı yüzde 15,6 artarak 37 milyar 218 milyon 155 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 29,9 yükselerek 1 milyar 215 milyon 414 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatın yüzde 14,7'sini oluşturdu.

Tarım, bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle atağa kalktı
Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i ilk çeyrekte ihracatını artırdı. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran 2 milyar 20 milyon 173 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 1 milyar 515 milyon 952 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 774 milyon 793 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 674 milyon 162 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 576 milyon 656 bin dolarla fındık ve mamulleri, 440 milyon 91 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 347 milyon 198 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 157 milyon 658 bin dolarla tütün, 68 milyon 741 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 45 milyon 700 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

En fazla ihracat artışı süs bitkileri ve mamullerinde
Tarım grubundaki sektörlerden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, fındık ve mamulleri, süs bitkileri ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatını artırırken, zeytin ve zeytinyağı ile tütün sektörlerinin dış satımında azalış kaydedildi.

İlk çeyrekte tarımda ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 26,2 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.

Süs bitkileri ve mamullerini, yüzde 21,7 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 14,5 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yüzde 12,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 11,7 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.

Yılın ilk 3 ayında zeytin ve zeytinyağı sektörünün dış satımında yüzde 12,5, tütün sektörünün ihracatında da yüzde 27,9 azalış görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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