15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde tarım sektörünün görünmez kahramanlarının durumuna ışık tuttuk.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tarım sektöründe istihdam edilen toplam 5 milyon 60 bin kişinin, 2 milyon 108 bini kadın ve bu kadınların yüzde 94,5’i sosyal güvenlik sistemine dahil değil.

ASGARİ PRİM 1151 TL 96 KURUŞ

Tarımda çalışan kadınlar için önemli bir sorunun sosyal güvenlik uygulamalarının dışında kalma, kayıt dışı çalışma olduğu belirtiliyor. Tarımda, mevcut sigorta primleri 2021 yılı açıklanan asgari ücret ve aylık prim gün sayısının 27’den 28’e çıkması nedeniyle yüzde 26,06 oranında artarak 913 lira 80 kuruştan bin 151 lira 96 kuruşa çıktı ve çiftçiler bu rakamları ödemekte güçlük çekiyor.

ÜLKEMİZ İNSANINI DOYURAMAZ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, “Kadınlar tarımının tam kalbindedir. Kadın çiftçilerimiz üretmese ülkemiz insanını doyuramayız. Kadın çiftçilerimiz pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Kadın çiftçilerimiz için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50’sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ediyoruz” dedi.

Dün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ydü. Bu günde ülkemizde tarım sektörünün görünmez kahramanları olan kadın çiftçilerin durumuna ışık tuttuk. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tarım sektöründe istihdam edilen toplam 5 milyon 60 bin kişinin, 2 milyon 108 bini kadın ve bu kadınların yüzde 94,5’i sosyal güvenlik sistemine dahil değil.

ASGARİ PRİM 1151 TL 96 KURUŞ

Tarımda çalışan kadınlar için önemli bir sorunun sosyal güvenlik uygulamalarının dışında kalma, kayıt dışı çalışma olduğu belirtiliyor. Tarımda, mevcut sigorta primleri 2021 yılı açıklanan asgari ücret ve aylık prim gün sayısının 27’den 28’e çıkması nedeniyle yüzde 26,06 oranında artarak 913 lira 80 kuruştan bin 151 lira 96 kuruşa çıktı ve çiftçiler bu rakamları ödemekte güçlük çekiyor.

ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Tarlada, bağda bahçede, ahırda ve ağılda bitkisel ve hayvansal üretimin iş gücünü sağlayan kadın, bunların yanında; ev işlerini, hasta, yaşlı ve çocuğunun bakımını da yapmakta ve aile beslenmesinde en önemli görevi üstlenmektedir. Kısaca kadın, tarlada, bağda, bahçede çalışıp üreten, evini yöneten, ailesini besleyen ücretsiz aile işçisidir” dedi.

TARIMIN TAM KALBİNDELER

Kadınlar tarımının tam kalbinde olduğunu ifade eden Bayraktar “Kadın çiftçilerimiz üretmese ülkemiz insanını doyuramayız. Kadın çiftçilerimiz pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Kadın elinin değdiği işte bereket artar. Kadın çiftçilerimiz için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50’sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ediyoruz” önerilerinde bulundu.

POZİTİF AYRIMCILIĞI HAK EDİYORLAR

Genç kadın çiftçileri tarımda tutmak için, devletin kadınlara sosyal güvenlik prim ödemesinde pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini belirten Bayraktar, şu teklifleri gündeme getirdi: “Kadın çiftçilerimiz için senede 90 gün yıpranma payı, primlerin yüzde 50’sinin devlet tarafından ödenmesi başta olmak üzere birçok alanda pozitif ayrımcılık talep ediyoruz. Bu yıl 28 gün olarak uygulanan, 2023 yılında 30 güne çıkacak olan Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı, 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir. Tarımda çalışan kadınlar, sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle, hizmet borçlanması yapılabilmelidir.”

“KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ İŞTE BEREKET ARTAR”

TZOB Başkanı şöyle devam etti: “Kadın çiftçilerin nasıl önemli roller üstlendiği tüm dünya tarafından bilinmektedir. Hem evde çocuk, hasta, yaşlı bakımında ev işlerinde, hem de tarlada nasıl çalıştığı bilinmektedir. Diğer taraftan kadınlarımıza fırsatlar verildiğinde nasıl hızla başarıya ulaştıkları da görülmektedir. Kadınların yatırım yapma ve risk alma yeteneklerini kısıtlayan ve küreselleşme karşısında dezavantajlı bir konumda olmalarına neden olan bu tür koşullara çözüm bulmak ve öneriler geliştirerek uygulamaya geçmek büyük önem taşımaktadır.”

ÜRETİM VE VERİM ARTAR

“Kadınlara fırsatlar verildiğinde, kendi hakları yanında tarım arazilerini kullanma, liderlik ve haklarını talep ettiklerinde, bunun ekonomilerin büyümesi ve dünyada gıda güvenliğine çok olumlu yansıması olacak, bu şimdiki nüfusun ve gelecek nesillerin daha varlıklı olmalarını sağlayacaktır. Şayet kadınlar, kaynaklara ulaşmada erkeklerle aynı fırsata sahip olurlarsa, tarımsal üretim ve verimi arttırabilirler. Kadınlar ekonomik ve sosyal alanda güçlendirildiğinde, ekonomik büyüme, sosyal gelişme, sürdürebilir kalkınma için liderlik ve değişimin temsilcisi olurlar.”

İLKSAYFA/ERSİN ODABAŞI