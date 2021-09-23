Tarım şirketi, pet mama üretim tesisi kuruyor

OYAK Gıda Tarım Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ, Balıkesir’de yıllık kapasitesi 50 bin ton olan pet mama üretim tesisi kuruyor. HEKTAŞ, tesis yatırımını 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlayacak.

HEKTAŞ, 1,7 milyar TL’lik pet mama pazarı için stratejik bir adım atıyor. Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda Balıkesir’in Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40 bin 336 metrekare alan içinde pet mama üretim tesisi kurmak için çalışmalara başlayan HEKTAŞ, ilk etapta yıllık 50 bin ton pet mama üretmeyi hedefliyor.

50 BİN TON KAPASİTELİ TESİS İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

HEKTAŞ, Balıkesir’de kuracağı yıllık 50 bin ton kapasiteli üretim tesisi için de çalışmalara başladı. Tesis için gerekli olan makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için anlaşmaları gerçekleştiren HEKTAŞ, yatırımın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanmasını planlıyor.

HAYVAN SAĞLIĞI ALANINDA ÜRÜN PORTFÖYÜNÜ ZENGİNLEŞTİRME HEDEFİ

Arma ilaç ile “Tek Sağlık, Tek Arma” mottosunu benimseyerek hayvan sağlığı alanındaki çalışmalarını hızlandıran ve veteriner tıbbi ürün portföyünü zenginleştirmeye odaklanan HEKTAŞ, üreticilere daha ulaşılabilir fiyatlarla dünya standartlarında ürünler sunmayı amaçlıyor. Bugün Arma İlaç ile yenilikçi ve son teknolojilerle donatılmış veteriner tıbbi ürün üretim tesisinde, dört farklı üretim hattında yıllık 11 milyon kutu üretim kapasitesi ile faaliyetlerine devam eden HEKTAŞ, hayvan sağlığı alanındaki zengin ürün portföyü ile hem ülkemizin kendi kendine yetme vizyonuna katkı sağlamayı hem de yurt içi ve yurt dışı pazarlarındaki payını artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 350’den fazla bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması ürünlerinin üretimini yapan HEKTAŞ, köklü geçmişi ve tecrübesiyle mevcut ürün yelpazesini geliştirirken, üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, insana, çevreye ve doğaya saygılı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına uygun ürünler sunmaya devam ediyor.