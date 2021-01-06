Tarım turizminde ilk adım

Gölbaşı’nda ‘Tarım Turizmi Yol Haritasının Oluşturulması’ projesini başladı.

Gölbaşı'nda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yenilikçi süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması için ilçede yeni bir proje hayata geçti. Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritasının Oluşturulması’ projesi kapsamında, Gölbaşı’nın tarım turizmi yol haritasının belirlenmesi için Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, STK’lar, mahalle muhtarları ve basın mensuplarının katılımıyla online eğitim çalışmaları yapılırken, projenin kapanış toplantısı da yapıldı. Proje hakkında konuşan

Üretici İçin Önemli Bir Gelir Kaynağı Olacak

Gölbaşı’nın turizm kenti olduğuna dikkat çeken Başkanı Ramazan Şimşek, turizmin yanında ilçenin oldukça verimli topraklara da sahip olduğunu söyleyerek “Bu verimli tarım topraklarının değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyoruz. Gölbaşı Kent Çiftliği Projemizin ardından, ilçemizde Tarım Turizmi yapılması için de bu projeyi Ankara Kalkınma Ajansı ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte harekete geçirdik. Hem verimli topraklarımızın değerlendirilmesi hem de tarım turizminin başlaması ile bu projeler üretici için önemli bir gelir kaynağı olacak” diye konuştu.

Başkan Şimşek projenin faaliyete geçmesinde katkısı bulunan Ankara Kalkınma Ajansı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici ile ekibine, projenin koordinatörü Sultan Gündüz’ün yanı sıra eğitime katılanlara teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Proje ile birlikte Gölbaşı’nın Tarım Turizmi Yol Haritasını oluşturma yolunda ilk adım da atılmış oldu. Proje Koordinatörü Sultan Gündüz, proje ile birlikte Gölbaşı’nın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı planladıklarını söyleyerek “Projemizle, katılımcı bir anlayışla Gölbaşı’nın güçlü tarım turizmi potansiyelini harekete geçirilmesinde faaliyet alanlarımızı belirledik. Faaliyetlerin birbiriyle bağlantılandırılması ve sinerji oluşturması için gereken çalışmaları tamamladık. Özellikle tarımın ekonomideki payının ağırlıklı olduğu kırsal mahallelerde tarımsal üretim çeşitlendirilecek ve tarıma dayalı sanayi geliştirilecek. Kırsal alanlarda alternatif gelir ve istihdam alanları belirlenecek ve desteklenecek. Hassas ekolojik bölgeler korunacak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı teşvik edilecektir. “

Kapanış toplantısında Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritası projesine eğitim çalışmalarına katılan ve projeye destek olan katılımcılara sertifikaları Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından verildi.