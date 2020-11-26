Kızılcahamam'da tarımın gelişmesi ve üreticinin daha çok kazanması adına büyük bir adım atıldı. "Kızılcahamam Kırsal Hizmetler Tarım ve Hayvancılık Grubu kuruldu.

Kurucu kurumların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen ilk toplantıya Kızılcahamam Belediye Başkanı Yardımcısı Yılmaz Özbek, İlçe Ziraat Odası Başkanı Vefa Peçenek, İlçe Tarım Müdürü Ümit Alkoç, Kızılcahamam Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Kahraman Özdoğan, Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Murat Duman, Tiftik Birlik Başkanı Sadi İnanç ve Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu Yetkilisi Emin Asan katıldı. Kızılcahamam sınırlarında yer alan 104 mahallenin tamamı göz önüne alınarak yapılan planlar dahilinde önümüzdeki toplantılara mahalle muhtarlarının da katılması kararlaştırıldı.

YÜZÜMÜZÜ KIRSALA ÇEVİRDİK

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kızılcahamam'da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin artması ve ilçedeki kırsal yaşamın daha cazip hale gelmesi adına böyle bir çalışma grubu kurduklarını aktararak, "Özellikle salgın ille savaştığımız bu günler, bizlere üretimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tüm dünya yüzünü tekrar kırsala çevirdi. Tarım ve hayvancılığın insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Çiftçimizin, yetiştiricimizin ne kadar değerli olduğunu ve hepimizin onlara muhtaç olduğunu bir kez daha öğrendik. Tarım ülkesi olduğumuz için bir kez daha şükrettik. Tüm insanlık toprağa dönmenin vakti geldiğini anladı. Devir üretim devri, devir üreticinin devri. Bizler de zengin kırsal kaynakları ile meşhur Kızılcahamam'ımız üreticisi için kurulan bu oluşumumuzla yeni bir döneme başlayacağız" dedi.

"TARLALAR BOŞ KALMAYACAK"

Kızılcahamam sınırları içerisinde yer alan 104 mahalle ve bu mahallelerin potansiyelleri göz önüne alınarak hazırlanan planlar kapsamında; bölgede atıl halde bulunan tarlaların canlandırılarak üretime katılması, bu tarlalarda etkin ve gelir getirici ürünlerin ekilmesi kararlaştırıldı. Bunun için mahalleliye gerekli tüm hibe ve desteklerin Tarım İstişare Grubu tarafından destekleneceğini anlatan Özdoğan, "Kızılcahamam'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini araştırarak bir rapor hazırladık ve ilçemiz için bir tarım eylem planı hazırladık. Kırsalda üreten vatandaşlarımızın, devletimizin sağladığı hibe ve desteklerden daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Vatandaşımızın destekleri daha doğru kullanarak daha çok üretmesi, doğru ve kaliteli üretime yönelmesi buradaki esas amacımız" ifadelerine yer verdi.

Kızılcahamam Kırsal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık Grubu 15 günde bir araya gelerek ilçe tarımına yön verecek.