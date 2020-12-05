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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmelerinde incelemelerde bulunarak mısır hasadına katıldı ve buğday ekimi yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmelerinde incelemelerde bulunarak mısır hasadına katıldı ve buğday ekimi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmelerinde incelemelerde bulundu. Buradaki mısır hasadına katılan ve biçerdöver kullanan Pakdemirli, daha sonra Anadolu'nun bereket simgesi olan buğdayın ekimine katıldı. Pakdemirli, "Emekler karşılığını buluyor, üreticilerimizin eline emeğine sağlık, hayırlı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

İşletmede pilot olarak uygulanan ve sulamada kullanılmak üzere enerji üreten Milli Güneş Enerjisi Santrali'nde (MİLGES) incelemelerde bulunan Pakdemirli, TÜBİTAK destekli bu sistemin, Türkiye'nin üretim ve ihracatına önemli katkılar sunmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Pakdemirli, yerli ve milli MİLGES'in Türkiye'nin ilk defa bir yüksek teknoloji ürününde kendi markasını oluşturması bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri bünyesindeki Sığırcılık tesislerinde de incelemelerde bulunan Pakdemirli, bölgeye adapte olmuş "siyah alaca" ve "Simental" ırkı buzağılara elleriyle süt içirdi.

Pakdemirli daha sonra da yeni açılan koyun ağıllarını gezdi. Yüksek süt verimi ile bilinen "İvesi" ırkı kuzuları sevdi.

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