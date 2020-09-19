Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya'nın yanı sıra Denizli, Burdur, Muğla ve Isparta'dan da sevk edilen arazözlerle müdahale edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 12 itfaiye aracıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde takip ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, çoğunluğu yazlık olan 20 evi akşam saatlerinde tedbir amaçlı boşaltmıştı.