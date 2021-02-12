Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli hortumun verdiği zararı incelemek üzere Çeşme'ye gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun bölgede yol açtığı zararı yerinde görecek. Pakdemirli, hortumda zarar gören seraları da inceleyecek.

Bakan Pakdemirli, dün akşam hava muhalefeti nedeniyle bölgeye gidememişti.

700 sera doludan zarar gördü

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortum birçok ev, araç ve teknede hasarı beraberinde getirdi. Urla ilçesindeki 700 sera da doludan zarar gördü.